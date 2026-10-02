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PrimeMall kiracıları fahiş kira ve devir engeli mağaza kapanmalarına yol açıyor

PrimeMall AVM kiracıları, PD Gayrimenkul'in yenileme sürecinde fahiş kira talep ettiği ve mağaza devrine izin vermediğini iddia ediyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

PrimeMall kiracıları fahiş kira ve devir engeli mağaza kapanmalarına yol açıyor

PrimeMall kiracıları fahiş kira ve devir engeli mağaza kapanmalarına yol açıyor

Gaziantep'te faaliyet gösteren PrimeMall AVM'de bazı kiracılar, AVM yönetiminin sözleşme yenileme sürecinde yüksek kira artışları talep ettiğini ve mağaza devirlerine izin verilmediğini belirterek şikayette bulundu.

kiracıların iddiaları:

Kiracılar, yeni sözleşme tekliflerinin işletmeler için karşılanamaz düzeyde olduğunu savunuyor. Mağazalarındaki raf ve ürünleri devretmek isteyenlerin çeşitli engellerle karşılaştığını dile getiren kiracılar, bu durumun küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığını söyledi.

Uzun yıllardır AVM içinde faaliyet gösterdiklerini vurgulayan kiracılar, bölgenin değer kazanmasında kendi katkıları olduğunu belirterek Yıllarca AVM’yi biz ayakta tuttuk ifadelerini kullandı ve bunun karşılığında sürdürülemez kira artışlarıyla karşılaştıklarını öne sürdü.

AVM yönetimi, devir yasağı ve hava parası iddiası:

Kiracıların aktardığına göre, AVM sahibi PD Gayrimenkul bazı mağaza devirlerine onay vermiyor; ayrıca boşalan üniteler için hava parası talep edildiği iddia ediliyor. Bu uygulamalar, yeni kiracı bulma sürecini ve mevcut işletmelerin el değiştirmesini zorlaştırıyor.

İddialar nedeniyle çok sayıda işletme mağazasını kapatmak zorunda kaldığını veya kapatma sürecine girdiğini belirten kaynaklar, yıl sonunda alışveriş merkezinde önemli oranda boşluk oluşabileceğini ifade etti.

Haberde AVM yönetiminin veya PD Gayrimenkul yetkililerinin yazılı bir açıklaması yer almıyor; ancak kiracıların talepleri ticari hareketliliği ve AVM içindeki dengenin korunmasını gündeme taşıdı. Sürecin nasıl evrileceği ve taraflar arasında bir uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki dönem takip edilecek.

GAZİANTEP’TE FAALİYET GÖSTEREN PRİMEMALL AVM’DE BAZI KİRACILAR, KİRA SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ...

GAZİANTEP’TE FAALİYET GÖSTEREN PRİMEMALL AVM’DE BAZI KİRACILAR, KİRA SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ VE MAĞAZA DEVİR İŞLEMLERİ SIRASINDA SORUN YAŞADIKLARINI İDDİA ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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