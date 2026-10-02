Bakan Güler Azerbaycan'da ADEX fuarını inceledi

Bakan Güler'in ADEX ziyareti:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Şuşa'dan Bakü'ye gelerek ADEX (Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı) alanını ziyaret etti.
üçlü toplantı sonrası program:
Güler, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Bakü'ye geçti. Ziyaret, bakanın bölgesel iş birliği gündemiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
fuarda incelemeler ve temaslar:
Bakan Güler ve Orgeneral Hasanov fuarda yer alan savunma sanayisi şirketlerinin stantlarını gezerek sergilenen teknolojileri yerinde inceledi. Heyetler, firmalarla yürütülen projeler ve sergilenen çözümler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Bakü ziyareti, savunma sanayisi alanındaki mevcut iş birliklerinin değerlendirilmesi ve saha temaslarının güçlendirilmesine katkı sağladı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN ULUSLARARASI SAVUNMA FUARI'NI (ADEX) ZİYARET ETTİ.
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