Bandırma'da aniden bastıran sağanak günlük hayatı etkiledi

Bandırma'da sağanak etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Bandırma'da yoğun yağış gözlendi. Kent merkezinde kısa sürede bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkiler:

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklarla kendilerini korumaya çalıştı; bazıları işletmelerin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi. Cadde ve kaldırımların ıslanması, yaya hareketliliğini zorlaştırdı.

Gözlemler ve ulaşım:

Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri, sürücülerin hız ve mesafe kontrolünü artırmasına neden oldu. Kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı ve ulaşım bazı noktalarda ağır ilerledi.

Sağanak anları fotoğraf ve video karelerine yansıdı; yağışlı hava Bandırma ilçesinin farklı bölgelerinde de etkisini sürdürdü. Yetkililerin yapılan uyarılara dikkat çekmesiyle vatandaşların tedbiri ön plana çıktı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜNLER ÖNCESİNDEN YAPTIĞI YAĞIŞ UYARILARININ ARDINDAN BANDIRMA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.