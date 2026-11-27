bakan ersoy hatay arkeoloji müzesinde inceleme yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentteki programına Hatay Arkeoloji Müzesindeki yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Bakan, ekiplerden devam eden güçlendirme ve restorasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

çalışmaların kapsamı:

Müzede 6 Şubat depremlerinde meydana gelen hasar nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Bünyesinde bulunan 37 bin eserin kentteki depolarda güvenli şekilde koruma altına alındığı ve müzenin yeniden hizmete açılması için güçlendirme ile yenileme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

yürütülen uygulamalar ve sonraki adım:

Ersoy, saha incelemesinin ardından bilgi alışverişinde bulundu ve ekiplerin önceliklendirme ile konservasyon planlarını değerlendirdi. İncelemenin ardından Bakan, 20 vakıf eserinin açılışı için Kırıkhan ilçesine geçti; burada yapılacak açılışın, kentteki kültürel mirasın korunmasına yönelik somut bir adım olduğu vurgulandı.

Hatay Arkeoloji Müzesi'nin, tarihi yapıları ve zengin eser koleksiyonuyla kent için taşıdığı önem hatırlatılırken, yürütülen çalışmaların müzenin gelecekteki güvenli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik olduğu kaydedildi.

Yetkililer, restorasyon sürecinin aşamalarını ve korunacak eserlerin önceliklendirilmesini içeren programın devam ettiğini bildiriyor. Bakan Ersoy'un incelemeleri, saha çalışmalarının hızlandırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde mesajlar içerdi.

HATAY’DA TEMASLARDA BULUNAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR ALAN ARKEOLOJİ MÜZESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.