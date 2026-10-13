Belçika'da iş dünyasıyla buluşan Ömer Bolat, ticaret hedeflerini genişletti

Bakan Bolat Belçika temaslarında ticaret ve yatırım gündemini öne çıkardı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında geldiği Belçika'da Türkiye-Belçika Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, Belçika İşletmeler Federasyonu (FEB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle düzenlendi ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesine odaklandı.

Bolat, burada yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunarak, ikili ilişkilerde ekonomik iş birliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumunun, tedarik zincirlerinde güvenilir bir ortak olarak öne çıktığını vurguladı.

İkili ticaret hedefleri ve stratejik öncelikler:

Toplantıda Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut ekonomik büyüklükler ve hedefler masaya yatırıldı. Bolat, 2025 yılında 9,3 milyar dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefini yineledi. Bu hedef doğrultusunda ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırımların canlandırılması ve iş dünyalarının yeni iş birlikleri kurmasının önünün açılması amaçlanıyor.

Ayrıca, küresel ekonomide yaşanan dönüşüm ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin avantajlarına dikkat çekildi. Bu kapsamda ülkenin Avrupa pazarlarına entegre sanayi ekosistemi ve üretim kapasitesinin, ortak yatırım ve tedarik projelerinde stratejik fırsatlar sunduğu belirtildi.

Sanayi Hızlandırma Yasası ve entegrasyon vurgusu:

Bolat, Avrupa Birliği'nin Made in EU yaklaşımı bağlamında Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin ve iki ülke sanayileri arasındaki yıllara dayalı entegrasyonun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın tüm hükümleriyle eş değer kabul edilmesinin, Türk, Belçikalı ve Avrupalı firmaların rekabet gücünün korunmasına ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılacak adımların, ülkeler arası karşılıklı kazanıma dayalı ekonomik iş birliklerini güçlendireceği ve firmaların yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracağı vurgulandı.

Otomotiv sektörü görüşmeleri ve 'Avrupa ile Birlikte Üretim':

Ziyaret programı kapsamında Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle de bir araya geldi. Otomotiv İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilen görüşmeye Rud Pedersen, Centre for European Reform ve sektör temsilcileri katıldı. Görüşmede Sanayi Hızlandırma Yasası'nın otomotivdeki etkileri ele alındı ve Gümrük Birliği temelinde gelişen ekonomik bütünleşmenin otomotiv değer zincirlerinde oluşturduğu ortak çıkarlar üzerinde duruldu.

Bolat, mevcut entegrasyonun stratejik bir avantaja dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, küresel rekabette güç kazanmak için "Avrupa ile Birlikte Üretim" vizyonunun benimsenmesi gerektiğini söyledi. Bu yaklaşımın tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine ve ortak üretim imkanlarının artırılmasına hizmet edeceği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek temasların, özel sektörle sıkı iş birliği içinde devam edeceği ve Türkiye'nin üretim, yatırım ve ticaretteki gücünü artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla savunulacağı bildirildi. Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın karşılıklı güven, ortak çıkar ve sürdürülebilir büyüme temelinde ilerletilmesine devam edileceğini kaydetti.

Sonuç olarak Belçika ziyaretinde Türkiye'nin hem Avrupa hem küresel pazarlarda üretim ve yatırım ortağı olarak öne çıkarılmasına yönelik somut adımların ele alındığı ve ikili iş birliğinin derinleştirilmesine dönük hedeflerin netleştiği ifade edildi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BELÇİKA’YA GELDİ. BAKAN BOLAT, BELÇİKA İŞLETMELER FEDERASYONU (FEB) VE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE-BELÇİKA YÜKSEK DÜZEYLİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI’NDA TÜRK VE BELÇİKA İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.