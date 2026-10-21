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Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yunus timinin motosikleti kavşakta devrildi; iki kadın polis yaralandı, yaralılar Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 19:24

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye görevindeki motosikletli yunus timinin motoru, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde virajı alırken devrildi. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kadın polis yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahale:

Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralı polisler ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın olduğu güzergâhta güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı ve çevrede güvenliği sağladı.

Görüntüler ve inceleme:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ve ekipler kayıtları incelemeye aldı. Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından, kazanın nedenine ilişkin resmî soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİBİNİN YAPTIĞI KAZADA 2 POLİS...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİBİNİN YAPTIĞI KAZADA 2 POLİS YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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