Dökümden dijitale: İstanbul'da metal endüstrisinin yeni dönemi

İstanbul'da küresel metal buluşması

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 76. Dünya Döküm Kongresi ile Ankiros Fuarı kapsamındaki basın toplantısı, küresel döküm ve metalurji sektörünü bir araya getirdi. 'Yeni Yüzyıla Parlak Bir Başlangıç: Yeni Ekosistemi Şekillendirmek' teması etrafında toplanan organizasyona 50'yi aşkın ülkeden 1000'den fazla sektör temsilcisi katıldı. Etkinlik, ağır sanayide üretim süreçlerinin geleceğine dair teknik ve stratejik yönelimlerin tartışıldığı bir platform sağladı.

Kongrenin odağı: verimlilik, süreçler ve yapay zekâ:

Kongrede verimlilik artışı, süreç otomasyonu ve yapay zekâ uygulamalarının döküm üretim süreçlerini nasıl dönüştüreceği akademisyen ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla ele alındı. Tartışmalar, malzeme seçimi ve proses optimizasyonundan tesis tasarımına, sahadaki üretim verilerinin dijitalleşmesine kadar uzanan kapsamlı bir içeriğe odaklandı. Sektör uzmanları, entegrasyonun ve veri odaklı karar alma mekanizmalarının verimliliği artırırken aynı zamanda sürdürülebilir üretime de katkı sağlayacağı görüşünü paylaştı.

Uluslararası iş birlikleri ve fuar stratejileri:

Messe Düsseldorf Proje Direktörü Malte Seifert, Ankiros'un ağır sanayi için vazgeçilmez bir platform olduğunu vurguladı ve metallerin enerji dönüşümü, mobilite dönüşümü ve dijital altyapı için temel olduğunu belirtti. Seifert ayrıca 2027'de düzenlenecek Bright World of Metals fuarının değişim, dönüşüm ve entegrasyon temalarıyla endüstriye önemli katkılar sunacağını ifade etti. VDMA Metalurji ve Termoproses Teknolojisi Birliği temsilcileri ise Düsseldorf'taki fuarın küresel pazarı bir araya getirdiğini, şirketlerin yeni ürün ve strateji lansmanlarını bu platforma sakladığını aktardı.

Basın toplantısının ardından sponsorluk yapan firmaların yetkilileri de söz aldı. Etkinliğin sponsoru olan Marmara Metal, Kutes Metal, Ceylan Bentonit, Foseco Türkiye, Çukurova Kimya ve Metko Hüttenes-Albertus temsilcileri, sektördeki teknik gelişmeler ve iş birlikleri perspektifinden gözlemlerini paylaştı. İstanbul'daki bu buluşma, metal ve döküm endüstrisinin hem yerel hem de küresel düzeyde dönüşüm rotasını belirleyecek olası adımlar için bir izleme ve iş birlikleri merkezi olarak öne çıkıyor.

Küresel metal endüstrisi İstanbul’da buluştu