Dolar 49,5999 +0,04%
Euro 55,7438 +0,06%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.614,86 +0,13%
EUR/USD 1,1235 -0,04%
Brent Petrol 108,96 +0,16%
--°

Gazze'de hastane jeneratörleri için bakım yağı tükendi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde jeneratör bakım yağı stokunun tükendiğini bildirdi; ayda 2 bin 500 litreden fazla yağ gerekiyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 19:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gazze'de hastane jeneratörleri için bakım yağı tükendi

yağ kıtlığının yarattığı doğrudan riskler:

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelindeki hastanelerde elektrik jeneratörlerinin bakımı için gerekli olan yağ stokunun tükendiğini açıkladı. Bakanlık, jeneratörlerin belirli teknik şartlarda çalıştığını ve uygun bakım yağı sağlanmadığı takdirde mekanik yıpranma ve arızaların artacağı uyarısında bulundu. Bu durum, cihazların verimli ve güvenli çalışmasını doğrudan tehlikeye atıyor.

hangi birimler en çok etkilenecek:

Bakanlık uyarısında, jeneratörlerin durmasının ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yenidoğan kuvözleri, solunum cihazları ve diyaliz üniteleri gibi birçok hayati birimin elektrik ihtiyacını aksatacağına dikkat çekti. Gazze'deki hastaneler, İsrail'in Ekim 2023'te bölgeye elektrik tedarikini kesmesinden bu yana ana enerji kaynağı olarak jeneratörlere bağımlı durumda; dolayısıyla jeneratörlerin sürekliliği sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor.

gerekli miktar ve çağrı:

Bakanlık, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için hastanelerin ayda 2 bin 500 litreden fazla bakım yağına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Sağlanan sınırlı miktarın, uzun çalışma saatleri ve sürekli bakım ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmadığı belirtildi. Bakanlık, ilgili tüm taraflara insani sorumluluklarını yerine getirme ve hastanelerdeki jeneratörlerin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli yağ ve yedek parçaların derhal bölgeye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Bu açıklama, Gazze'deki sağlık altyapısının mevcut güç kesintileri ve tedarik kısıtları karşısındaki kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için enerjinin sürekliliğini sağlayacak lojistik ve izin süreçlerinde acil adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI, GAZZE ŞERİDİ&#039;NDEKİ HASTANELERDE ELEKTRİK JENERATÖRLERİNİN BAKIMI İÇİN...

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HASTANELERDE ELEKTRİK JENERATÖRLERİNİN BAKIMI İÇİN GEREKLİ OLAN YAĞ STOKUNUN TÜKENDİĞİNİ AÇIKLAYARAK, HASTANELERDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİRİMLERİN ELEKTRİKSİZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti
images

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör
images

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı
images

Yollar kapanınca geçim riske girdi: Ortaklar sanayi esnafı kavşak istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sermaye piyasalarına güçlü destek ve 2027 bütçesinin öncelikleri

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı

Dökümden dijitale: İstanbul'da metal endüstrisinin yeni dönemi

tav havalimanları ocak-eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi