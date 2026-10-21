Gazze'de hastane jeneratörleri için bakım yağı tükendi

yağ kıtlığının yarattığı doğrudan riskler:

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelindeki hastanelerde elektrik jeneratörlerinin bakımı için gerekli olan yağ stokunun tükendiğini açıkladı. Bakanlık, jeneratörlerin belirli teknik şartlarda çalıştığını ve uygun bakım yağı sağlanmadığı takdirde mekanik yıpranma ve arızaların artacağı uyarısında bulundu. Bu durum, cihazların verimli ve güvenli çalışmasını doğrudan tehlikeye atıyor.

hangi birimler en çok etkilenecek:

Bakanlık uyarısında, jeneratörlerin durmasının ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yenidoğan kuvözleri, solunum cihazları ve diyaliz üniteleri gibi birçok hayati birimin elektrik ihtiyacını aksatacağına dikkat çekti. Gazze'deki hastaneler, İsrail'in Ekim 2023'te bölgeye elektrik tedarikini kesmesinden bu yana ana enerji kaynağı olarak jeneratörlere bağımlı durumda; dolayısıyla jeneratörlerin sürekliliği sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor.

gerekli miktar ve çağrı:

Bakanlık, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için hastanelerin ayda 2 bin 500 litreden fazla bakım yağına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Sağlanan sınırlı miktarın, uzun çalışma saatleri ve sürekli bakım ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmadığı belirtildi. Bakanlık, ilgili tüm taraflara insani sorumluluklarını yerine getirme ve hastanelerdeki jeneratörlerin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli yağ ve yedek parçaların derhal bölgeye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Bu açıklama, Gazze'deki sağlık altyapısının mevcut güç kesintileri ve tedarik kısıtları karşısındaki kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için enerjinin sürekliliğini sağlayacak lojistik ve izin süreçlerinde acil adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HASTANELERDE ELEKTRİK JENERATÖRLERİNİN BAKIMI İÇİN GEREKLİ OLAN YAĞ STOKUNUN TÜKENDİĞİNİ AÇIKLAYARAK, HASTANELERDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİRİMLERİN ELEKTRİKSİZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.