tav havalimanları ocak-eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları'nın ocak-eylül performansı

TAV Havalimanları, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam 89,4 milyon yolcuya hizmet verdi. İşletmelerindeki dış hat yolcu sayısı 59 milyon, iç hat yolcu sayısı ise 30 milyon olarak kaydedildi. Şirket, yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artırdı ve konsolide cirosunu 1 milyar 461 milyon avro seviyesine taşıdı.

gelir ve kârlılık göstergeleri:

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen TAV, güçlü finansal performans sergiledi. İlk dokuz ayda cirosu yıllık bazda yüzde 5 artışla 1,4 milyar avro seviyesine gelirken, FAVÖK yüzde 7 artışla 502 milyon avro olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte de cirosunu yüzde 5, FAVÖK'ünü ise yüzde 11 artıran şirketin net karı kur ve vergi etkileriyle birlikte iki katından fazla artarak 173 milyon avro oldu.

bölgesel katkılar ve ticari gelirler:

Şirket yönetimi, yolcu trafiğindeki büyümeye Türkiye'den Ankara ve İzmir, yurtdışından ise Kuzey Makedonya ve Almatı havalimanlarının katkı sağladığını belirtti. Gürcistan'da Orta Doğu kaynaklı gerilimin etkilerinin haziran ayından itibaren hafiflemesiyle büyüme yeniden ivme kazandı. Antalya Havalimanı'nda geçen yıl açılan yeni ticari alanların tam dönem katkısı ile yiyecek-içecek ve duty-free gelirleri desteklendi; yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artışla 10 avro seviyesine ulaştı.

operasyonel hamleler ve beklentiler:

Şirket, üçüncü çeyrekte uygulanan tarifelerdeki artışların havacılık gelirlerini güçlendirme adına önemli olduğunu vurguladı. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesi bekleniyor. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazının beş yıl uzatılmasıyla birlikte artan talebi karşılamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarına devam edilecek. Almatı Havalimanı'ndaki yatırımlar ve operasyonel verimlilik çalışmaları stratejik planlar doğrultusunda sürdürülüyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, çeşitlendirilmiş portföy, operasyonel esneklik ve disiplinli yönetim sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde ettiklerini belirtti. Kaptan, yılın son çeyreğine girerken faaliyet gösterilen pazarlarda talebin güçlü seyrini koruyacağına ve hissedarlar ile paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceklerine inandıklarını ifade etti. Ayrıca çalışma arkadaşlarına, hissedar ve iş ortaklarına teşekkür etti.

TAV HAVALİMANLARI, YILIN İLK DOKUZ AYINA DAİR FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARINI AÇIKLADI. ŞİRKET, İŞLETTİĞİ HAVALİMANLARINDA DIŞ HATLARDA 59 MİLYON, İÇ HATLARDA İSE 30 MİLYON YOLCU AĞIRLADI.