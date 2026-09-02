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Eski hükümlülere iki aylık 68,7 milyon liralık hibe ile iş ve girişim desteği

Temmuz-ağustosta 148 projeye 68,7 milyon lira hibe sağlandı; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR, eski hükümlülerin istihdamını destekliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Caner Şahin

Eski hükümlülere iki aylık 68,7 milyon liralık hibe ile iş ve girişim desteği

Eski hükümlülere yönelik hibe desteği

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, eski hükümlü vatandaşların yeniden topluma kazandırılması ve istihdama katılmalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kaynak ayrıldığını bildirdi. Temmuz ve ağustos aylarında toplam 148 proje için 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiği duyuruldu.

Programın kapsamı ve iş birliği:

Gürlek, desteklerin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Sağlanan hibe destekleri; mesleki eğitim, istihdam ve eski hükümlülerin kendi işini kurma süreçlerine yönelik olarak programlandı.

Geçmiş destekler ve gelecek hedefleri:

Bakan ayrıca, son 10 yılda İŞKUR aracılığıyla 3 bin 498 eski hükümlüye yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandığını aktardı. Gürlek, önümüzdeki dönemde desteklerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve eski hükümlülerin ekonomik hayata katılımını hedefleyen kapsayıcı politikaların devam edeceğini vurguladı.

Bu adımlar, hükümlülerin topluma yeniden entegrasyonunu ve sürdürülebilir istihdam fırsatlarının yaratılmasını amaçlayan uygulamaların bir parçası olarak sunuluyor.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARIN YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRILMASI VE İSTİHDAMA...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARIN YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRILMASI VE İSTİHDAMA KATILMALARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 68,7 MİLYON LİRA KAYNAK TAHSİS EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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