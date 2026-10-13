Dolar 49,3655 +0,01%
Euro 55,2491 +0,35%
Bist 12.234,84 +0,69%
Altın Gram 6.651,38 +0,00%
EUR/USD 1,1189 +0,26%
Brent Petrol 105,93 -0,68%
--°

Bakanlıktan gençleri korumaya yönelik yaş doğrulama önerisi: 18 yaş altına sigara satışı hedefte

Sağlık Bakanlığı, 18 yaş altına sigara satışını engellemek için yaş doğrulama yöntemleri ve mevzuat değişikliğini içeren bir çalışma başlatıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bakanlıktan gençleri korumaya yönelik yaş doğrulama önerisi: 18 yaş altına sigara satışı hedefte

Bakanlıktan gençleri korumaya yönelik yaş doğrulama önerisi: 18 yaş altına sigara satışı hedefte

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş altına sigara satışını önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacağını duyurdu. Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin kanser, kalp krizi ve inme gibi hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek Türkiye'de sigara kullanım oranının yüzde 33 olduğunu hatırlattı.

Bakan, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesinin önemine dikkat çekti. Sigara kullananların önemli bir bölümünün bu alışkanlığı bırakmak istediğini vurgulayan Memişoğlu, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutmak için devam eden çalışmalara değindi.

Mevcut durum ve araştırma bulguları:

Mevcut mevzuata göre 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasaktır, ancak uygulamadaki eksiklikler endişe yaratıyor. Bakanlığın aktardığına göre 13-15 yaş grubundaki 220 bin çocuğu kapsayan araştırmada, çocukların yüzde 73,3'ünün sigaraya kolaylıkla ulaşabildiği tespit edildi. Bu veri, mevcut denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Yaş doğrulama ve gizlilik güvencesi:

Memişoğlu, yasağın daha etkin uygulanması amacıyla bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını ve satış sırasında yaş doğrulama yöntemlerinin değerlendirildiğini söyledi. Covid-19 döneminde kullanılan HES uygulaması gibi teknik çözümlerin örnek alındığını belirten Bakan, planlanan yaş doğrulama sisteminin kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyet ihlaliyle bir ilişkisi bulunmadığını özellikle vurguladı.

Bakanlığın önceliğinin, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve 18 yaş altına sigara satışını engellemek olduğunu belirten Memişoğlu, hem mevzuat hem de denetim uygulamalarının eş zamanlı güçlendirileceğini kaydetti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 18 YAŞ ALTINA SİGARA SATIŞININ...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 18 YAŞ ALTINA SİGARA SATIŞININ ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAĞINI DUYURDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi
images

Kılıçdaroğlu'ndan partiden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ahlak eleştir...
images

Yapay zekâ çağında medya etiği ve dijital egemenlikte genç iletişimciler Üsküp't...
images

Ankara'da buluşma: Hakan Fidan ve Petra Bayr parlamenter iş birliğini görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi