Bakanlıktan gençleri korumaya yönelik yaş doğrulama önerisi: 18 yaş altına sigara satışı hedefte

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş altına sigara satışını önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacağını duyurdu. Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin kanser, kalp krizi ve inme gibi hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek Türkiye'de sigara kullanım oranının yüzde 33 olduğunu hatırlattı.

Bakan, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesinin önemine dikkat çekti. Sigara kullananların önemli bir bölümünün bu alışkanlığı bırakmak istediğini vurgulayan Memişoğlu, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutmak için devam eden çalışmalara değindi.

Mevcut durum ve araştırma bulguları:

Mevcut mevzuata göre 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasaktır, ancak uygulamadaki eksiklikler endişe yaratıyor. Bakanlığın aktardığına göre 13-15 yaş grubundaki 220 bin çocuğu kapsayan araştırmada, çocukların yüzde 73,3'ünün sigaraya kolaylıkla ulaşabildiği tespit edildi. Bu veri, mevcut denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Yaş doğrulama ve gizlilik güvencesi:

Memişoğlu, yasağın daha etkin uygulanması amacıyla bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını ve satış sırasında yaş doğrulama yöntemlerinin değerlendirildiğini söyledi. Covid-19 döneminde kullanılan HES uygulaması gibi teknik çözümlerin örnek alındığını belirten Bakan, planlanan yaş doğrulama sisteminin kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyet ihlaliyle bir ilişkisi bulunmadığını özellikle vurguladı.

Bakanlığın önceliğinin, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve 18 yaş altına sigara satışını engellemek olduğunu belirten Memişoğlu, hem mevzuat hem de denetim uygulamalarının eş zamanlı güçlendirileceğini kaydetti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 18 YAŞ ALTINA SİGARA SATIŞININ ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAĞINI DUYURDU.