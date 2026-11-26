Bakımlı Mahallesi yakınında kaza:

Van’ın Edremit ilçesinde, Bakımlı Mahallesi yakınlarında bir otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada dört kişi yaralandı. Olayda hasar gören araçlardan biri 35 CTY 317 plakalı Skoda, diğeri ise 21 AE 568 plakalı kamyonet olarak tespit edildi.

Müdahale ve tahliye:

Kaza haberinin ulaşması üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği güzergâhta inceleme ve tutanak işlemleri yürütürken, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için önlemler alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi detaylar henüz paylaşılmadı.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI