Kaza ve yer:

Kaza, sabah erken saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde, Mahmudiye ilçesi kırsal Doğanca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kamyon çarpıştı; önündeki kamyona çarpan kamyonun kupası ezildi ve sürücü M.Ö. sürücü mahallinde sıkıştı.

İtfaiye müdahalesi ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda M.Ö. bulunduğu yerden çıkarıldı ve hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tedavi ve soruşturma:

Sürücü M.Ö., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı; yetkililer, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KAZA