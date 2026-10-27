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bakırköy ihale kayıtları ve ruhsat süreçleri soruşturmanın odağı oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024-2026 arasındaki 42 ihale dosyası ve ruhsat işlemlerinde iddia edilen usulsüzlük ve kamu zararı şüpheleri üzerine geniş soruşturma yürütüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bakırköy ihale kayıtları ve ruhsat süreçleri soruşturmanın odağı oldu

bakırköy ihale kayıtları ve ruhsat süreçleri soruşturmanın odağı oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler sonucu kamu zararı oluştuğu ve iş yeri ruhsatı isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, hem ihalelerin yönetiliş biçimini hem de ruhsat süreçlerindeki uygulamaları mercek altına alıyor.

soruşturmanın kapsamı:

Savcılığın talimatıyla yürütülen incelemede, 2024-2026 yılları arasındaki farklı müdürlüklerce yapılan açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası bilirkişi tarafından değerlendirildi. İncelemede, ihaleye fesat karıştırma ile irtikap suçlarına yönelik tespitler esas alındı; ayrıca şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları da analiz edildi.

Başlatılan soruşturma, iddiaların kapsamı ve kamu zararı şüphesi nedeniyle hem belediye içi uygulamalara hem de ihalelere katılan firma temsilcilerine odaklandı. Savcılık, dosyalardaki usulsüzlüklerin doğrudan mali sonuçlar doğurup doğurmadığını ve ruhsat süreçlerinde baskı veya haksız kazanç sağlanıp sağlanmadığını tespit etmeye çalışıyor.

gözaltılar ve şüpheliler:

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılacak 68 şüpheli için gözaltı talimatı verildi; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdür ve personel ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ile bağlantılı isimler olarak dayısı Metin Soğuksu ve babası Mustafa Özdemir yer aldı. Ayrıca belediye başkan yardımcıları Arda Karadağ, Nurcan Alan, Cemallettin Özdemir, Abdülhamit Pehlivan, meclis üyeleri Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu ile Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Aliskan da listede bulunuyor.

Soruşturma sürecinde, gözaltına alınan Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz hakkında önceki süreçlere dair de önemli bir ayrıntı ortaya çıktı: Akyüz’ün, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu bulunduğu, ancak ara karar gereği 3 Eylül 2026 tarihinde tahliye edildiği tespit edildi.

Diğer taraftan hakkında gözaltı kararı verilen Meclis Üyesi Erkan Gül’ün yurt dışında olduğu belirlenirken, yakalama ve soruşturma işlemleri sürüyor. Savcılık ve kolluk birimleri, tespit edilen deliller doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında bilirkişi raporları, HTS ve MASAK analizleri ile gözaltı sürecindeki ifadeler, iddiaların hukuki niteliğinin belirlenmesinde belirleyici olacak. Yetkililer, kamu kaynaklarının korunması ve ruhsat süreçlerinin şeffaflaştırılmasına yönelik adımların takip edileceğini belirtiyor.

Bakırköy Belediyesine yönelik ‘ihale usulsüzlüğü’ soruşturmasının detaylarına...

Bakırköy Belediyesine yönelik ‘ihale usulsüzlüğü’ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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