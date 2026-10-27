Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı

Tuzla'da meydana gelen kazada kameralar olayı aydınlattı

İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ile çarpıştığı iddia edilen kamyonun belediyeye ait olduğu öne sürüldü. Olayda yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı; ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kaza ve ilk müdahale:

Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının bildirimleriyle bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Resmi kayıtlarda kazada 1 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı ve yaralının hastaneye sevki sağlandı.

belediye aracının rolü ve görüntülerin gösterdikleri:

Olayla ilgili görüntüler incelendiğinde, daha önce belediyeye ait olduğu iddia edilen kamyonun kazaya karışmadığı, kazanın meydana geldiği anda yoldan geçtiği tespit edildi. Görüntülerde ayrıca belediye aracındaki personelin kazadan sonra yerdeki yaralıya yardım için olay yerinde kaldığı ve aracın yol kenarına çekilerek destek sağlandığı görülüyor.

Bu ayrım, ilk iddiaların doğruluğunu sorgulatırken, sahadaki anlık müdahalelerin yaralıya hızlı destek sağladığını gösterdi. Olayla ilgili soruşturma ve resmi inceleme süreçleri polis tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Tuzla'da motosiklet kazasına karışan aracın Tuzla Belediyesi'ne ait olmadığı ortaya çıktı