Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı

Tuzla'daki kazada, çarpıştığı öne sürülen kamyonun belediyeye ait olmadığı, olay yerinden geçen belediye ekibinin yaralıya yardım ettiği belirlendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı

Tuzla'da meydana gelen kazada kameralar olayı aydınlattı

İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ile çarpıştığı iddia edilen kamyonun belediyeye ait olduğu öne sürüldü. Olayda yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı; ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kaza ve ilk müdahale:

Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının bildirimleriyle bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Resmi kayıtlarda kazada 1 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı ve yaralının hastaneye sevki sağlandı.

belediye aracının rolü ve görüntülerin gösterdikleri:

Olayla ilgili görüntüler incelendiğinde, daha önce belediyeye ait olduğu iddia edilen kamyonun kazaya karışmadığı, kazanın meydana geldiği anda yoldan geçtiği tespit edildi. Görüntülerde ayrıca belediye aracındaki personelin kazadan sonra yerdeki yaralıya yardım için olay yerinde kaldığı ve aracın yol kenarına çekilerek destek sağlandığı görülüyor.

Bu ayrım, ilk iddiaların doğruluğunu sorgulatırken, sahadaki anlık müdahalelerin yaralıya hızlı destek sağladığını gösterdi. Olayla ilgili soruşturma ve resmi inceleme süreçleri polis tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Tuzla&#039;da motosiklet kazasına karışan aracın Tuzla Belediyesi&#039;ne ait olmadığı ortaya çıktı

Tuzla'da motosiklet kazasına karışan aracın Tuzla Belediyesi'ne ait olmadığı ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ünye'de uluslararası aramada olan Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı
images

Ordu'da uyuşturucu dalgasına üç operasyonla yanıt: dokuz tutuklama
images

İğdır'da kümeste saklanan uyuşturucular ele geçirildi: üç şüpheli tutuklandı
images

Ordu'da trafik denetimleri: hız ve kırmızı ışık ihlali öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da üç adalar projesiyle denizaltı yaşamı yeniden inşa edilecek

Körfez'de liseliler Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Ünye'de uluslararası aramada olan Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı

Ordu'da uyuşturucu dalgasına üç operasyonla yanıt: dokuz tutuklama

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı