Bakırköy'de çelik kasayı arazi aracıyla taşıyan grup yakalandı

Olayın seyri:

İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir siteye yönelik soygun, 27 Eylül tarihinde gerçekleşti. Site içindeki bir ikametten, içinde yüksek miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasa çalındı. Olay anında şüphelilerin siteye arazi aracıyla geldiği ve kasayı taşıyarak uzaklaştıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve operasyon:

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalarda kaçış güzergahları ile şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda 3 Ekim günü belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 34 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; yakalananlar arasında hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. de vardı.

Adli süreç ve hukuki sonuçlar:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 2 şüpheli serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. B.Ö. dahil 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili deliller ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın önemli delillerini oluşturuyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen kayıtların fail tespiti ile olası bağlantıların araştırılmasında kullanılacağını belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtları:

Kayıtlarda şüphelilerin site otoparkında yaptıkları hazırlıklar, arazi aracıyla gelişleri, kasayı taşıma anları ve olay sonrası siteden ayrılışları anbean görülüyor. Kamera görüntüleri, soruşturmanın yönlendirilmesinde ve delil teşkil etmesinde kullanılmak üzere dosyaya eklendi.

Bakırköy’de içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı çaldılar: 11 gözaltı