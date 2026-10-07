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Yunfu'da Xijiang üzerinde nadir görülen 60 metrelik hortum

Yunfu'da Xijiang Nehri üzerinde yaklaşık 60 metre uzunluğunda hortum görüldü; yetkililer 7 dakikalık olayda yaralanma veya maddi hasar olmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yunfu'da Xijiang üzerinde nadir görülen 60 metrelik hortum

Olayın ayrıntıları:

Guangdong eyaletine bağlı Yunfu şehrinde, Xijiang Nehri üzerinde 60 metre uzunluğunda bir hortum oluştu.

Yunfu Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortumun 7 dakika sürdüğünü ve olayda yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Resmi açıklamalar:

Yunfu Meteoroloji Bürosu, bölgedeki hortumu "nadir görülen bir olay" olarak nitelendirdi.

Çin&#039;in Guangdong eyaletindeki bir nehrin üzerinde 60 metrelik hortum çıktı.

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir nehrin üzerinde 60 metrelik hortum çıktı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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