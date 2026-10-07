Yunfu'da Xijiang üzerinde nadir görülen 60 metrelik hortum

Olayın ayrıntıları:
Guangdong eyaletine bağlı Yunfu şehrinde, Xijiang Nehri üzerinde 60 metre uzunluğunda bir hortum oluştu.
Yunfu Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortumun 7 dakika sürdüğünü ve olayda yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.
Resmi açıklamalar:
Yunfu Meteoroloji Bürosu, bölgedeki hortumu "nadir görülen bir olay" olarak nitelendirdi.
Çin'in Guangdong eyaletindeki bir nehrin üzerinde 60 metrelik hortum çıktı.
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