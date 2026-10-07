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Aziziye'de beklenmeyen kaza: suv istinat duvarından aşağı düştü

Diyarbakır Sur Aziziye Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 GMH 294 plakalı SUV, istinat duvarından düştü; kazada yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aziziye'de beklenmeyen kaza: suv istinat duvarından aşağı düştü

diyarbakır'da istinat duvarına çarpan araç düştü:

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bugün meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir SUV istinat duvarından aşağı düştü. Olayda 34 GMH 294 plakalı araçta bulunanların yaralanmadığı öğrenildi. Yetkililer kazayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

kaza anına ilişkin ilk bulgular:

Sürücünün hangi nedenle kontrolü kaybettiği henüz belirlenemedi. Edinilen bilgilere göre araç kontrolden çıktıktan sonra duvardan aşağı inerken durdu. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı doğrulandı.

inceleme ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili olarak trafik ve kolluk birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı tespitlerin teknik inceleme ve görgü tanığı ifadeleriyle belirleneceğini açıkladı. Bölgedeki sürücüler için dikkat uyarısı yapılırken, soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ SUV ARAÇ, İSTİNAT DUVARINDAN AŞAĞI...

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ SUV ARAÇ, İSTİNAT DUVARINDAN AŞAĞI DÜŞTÜ. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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