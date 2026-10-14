Bakü zirvesinde Lavrov ve Wang'ın gündemi: ABD, Ukrayna, İran

Bakü'de kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Yedinci Toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşme sırasında taraflar farklı uluslararası başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

görüşmenin odak noktaları:

Açıklamaya göre toplantıda özellikle ABD ile ilişkiler, Ukrayna ve İran konularındaki son gelişmeler ele alındı. Tarafların ikili ilişkiler ve çok taraflı gündem hakkında fikir teatisinde bulunduğu vurgulandı.

bölgesel ve diplomatik bağlam:

Bu tür ikili görüşmeler, CICA gibi bölgesel platformların sağladığı çerçevede tarafların pozisyonlarını ve koordinasyon imkanlarını güçlendirmesine zemin hazırlıyor. Rusya ve Çin dışişleri yetkililerinin Bakü'de bir araya gelmesi, hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel diplomatik gündemin karşılıklı değerlendirilmesine işaret ediyor. Resmi açıklamalar görüşmenin ana hatlarını aktarsa da, bu tür temaslar, uluslararası meselelerde ortak bakış açıları ve iletişim kanallarının korunması açısından önem taşıyor.

Toplantı marjındaki görüşme, CICA Yedinci Toplantısı'nın sağladığı platformda yürütülen diplomatik temasların bir parçası olarak kayda geçti ve tarafların hem bölgesel hem de küresel konularda görüş alışverişini sürdürdüğünü gösterdi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV, AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ'DE ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI (CICA) DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KONSEYİ YEDİNCİ TOPLANTISI MARJINDA ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ İLE BİR ARAYA GELDİ.