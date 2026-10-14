Ayazağa’da sağanak yolları dereye çevirdi, mahalleler karanlığa gömüldü

Ayazağa’da sağanağın etkileri
Sarıyer ilçesinin Ayazağa mahallesinde etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları kısa sürede suyla kapladı. Yağmur suları bazı yolları adeta dere görünümüne büründürürken, bölgedeki günlük yaşam sekteye uğradı.
su baskınları ve ulaşım:
Cadde ve sokakları dolduran sular, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Su baskınları nedeniyle mahalle içi yollar kullanılamaz hale gelirken, sakinler alternatif güzergah arayışına girdi.
elektrik kesintileri ve mahalle sakinlerinin tepkisi:
Yağışın etkisiyle bölgede yaşanan elektrik kesintileri mahalleleri tamamen karanlığa gömdü. Elektriksiz ortamlarda vatandaşlar sokağa çıkarak durumu gözlemledi ve zorluklarla karşılaştı.
Yolları kaplayan su ve süregelen elektrik kesintileri, Ayazağa’da yaşayanların günlük rutinini olumsuz etkiledi; mahallelerde yaşayanlar güçlük anları yaşadı.
SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BİRÇOK MAHALLEDE SU BASKINLARI YAŞANDI. YAĞIŞ NEDENİYLE BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLİRKEN, KARANLIKTA KALAN MAHALLELERDE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI.
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