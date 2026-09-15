Bakü'de diplomasi trafiği sürüyor: TÜRKPA genel sekreteriyle kabul

görüşmenin ayrıntıları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ile bir araya geldi. Kabul resmi ortamda gerçekleşti ve Fidan'ın Azerbaycan temaslarının parçası olarak kaydedildi.

ziyaretin kapsamı ve akışı:

Bu görüşme, Fidan'ın Bakü programı içinde yer aldı; bakan bugün ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmiş, daha sonra mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü. İkili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Taraflardan görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı açıklama yapılmadı; ancak kabul ve ikili görüşmeler, iki ülke ile bölgesel kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyon süreçlerini sürdürmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAKÜ ZİYARETİ KAPSAMINDA TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) GENEL SEKRETERİ BÜYÜKELÇİ RAMİL HASAN’I KABUL ETTİ.