Hakan Fidan bakü'de: iran kaynaklı ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz

Hakan Fidan’ın Bakü ziyareti: diplomasi, güvenlik ve işbirliği önceliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Fidan, bölgesel istikrarı tehdit eden gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve özellikle İran kaynaklı gerilimin hızlıca diplomatik yollara çekilmesi gerektiğini vurguladı.

bölgesel gerilim ve iran çağrısı:

Fidan, İran’ın güvenliği, istikrarı ve refahının bölgeyi doğrudan etkilediğini belirterek, "Mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi. Son dönemdeki artan karşılıklı saldırıların barış çabalarına zarar verdiğini kaydeden Fidan, Hürmüz Boğazı’nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlerin sağlanması ve savaş öncesi statüko ile ilgili adımların atılmasının gerekliliğini ifade etti.

Türkiye olarak krizin çözümü için ilgili taraflarla temasların kesintisiz sürdürüldüğünü söyleyen Fidan, bu süreçte diplomatik gayretleri artırdıklarını belirtti.

karadeniz'de güvenlik ve insani kayıplar:

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4,5 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve Karadeniz havzasının çatışmalardan ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi mekanizmalar sayesinde uzun süre çatışmaların Karadeniz'e sıçramaması yönünde çabaların olduğuna işaret etti.

Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırıların can, mal, seyir ve çevre güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Fidan, bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerin yaşamını yitirdiğini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Fidan, savaşın artık "yıpratma savaşından yok etme savaşına" dönüştüğünü, sivil hedefler ve altyapının da kapsamlı şekilde hedef alındığını söyleyerek çatışmanın daha fazla yayılmasını önlemenin aciliyetine dikkat çekti.

lojistik entegrasyon ve ekonomik işbirliği:

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin savunma, güvenlik ve ekonomik alanlarda derinleştiğini belirten Fidan, Zengezur Koridoru ile tamamlayıcı projeler arasında gösterilen Kars-Dilucu Demiryolu çalışmasının sürdüğünü ve inşaatın devam ettiğini aktardı. Fidan, demiryolunun 2029’un sonuna doğru tamamlanmasının beklendiğini, bununla Azerbaycan’dan gelen trenlerin kesintisiz Türkiye’ye ulaşabileceğini söyledi.

Ayrıca bölgesel entegrasyonun artırılmasına yönelik başka bağlantı projelerinin de gündemde olduğunu belirtti.

ticaret rakamları ve yatırımlar:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise iki ülke arasındaki çokformatlı işbirliğine dikkat çekti. Bayramov, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5.7 milyar ABD doları seviyesinde olduğunu ve 2026 yılının ilk 8 ayında bu hacmin 3.2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bayramov, Azerbaycan’dan Türkiye’ye yapılan yatırımların hacminin 20 milyar ABD dolarından fazla, Türkiye’den Azerbaycan’a doğrudan yatırımların ise 18 milyar dolardan fazla olduğunu, Azerbaycan’da 4 binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve işgalden kurtarılan bölgelerde Türk şirketlerinin aktif olduğunu ifade etti.

Fidan ve Bayramov, konuşmalarında Güney Kafkasya'nın çatışma değil; ulaştırma, enerji, ticaret ve ekonomik kalkınma ile anılması arzusunu yineleyerek, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bu hedefe ulaşmada kilit rol oynayacağını vurguladılar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı, tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.