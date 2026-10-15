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Bakü'de kritik görüşme: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için geldiği Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi; temaslarına devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakü'de kritik görüşme: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti ve kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

ziyaretin amacı:

Bakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye geldi.

temasların seyri:

Kabulün ardından Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AZERBAYCAN&#039;DA CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV TARAFINDAN KABUL...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AZERBAYCAN'DA CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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