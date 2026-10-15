Polis eğitiminde teknoloji ve yeni nesil: suçlarda yaklaşık yüzde 80 iyileşme

Açılış töreninde ana gündem: suçla mücadele ve eğitim

Polis Akademisi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış töreni Ankara Gölbaşı'ndaki Ali Birinci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, güvenlik ve suçla mücadelede atılan adımları değerlendirirken, eğitim süreçlerinin önemine vurgu yaptı.

Çelik, törende yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "2016-2026 suç sürecinde mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 80 civarında iyileşme var". Ayrıca, nüfusun 76 milyondan 86 milyona çıktığı süreçte bu gelişmenin özellikle Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk sahalarında gözlemlendiğini belirtti.

Eğitim kapasitesi ve teknolojik yatırımlar:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ise akademideki öğrenci sayıları ve modern eğitim imkanlarını aktardı. Fidan, halihazırda İç Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında ülkemiz ve farklı ülkelerden 17 bin 392 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. Enstitüler bünyesinde ise 562 öğrencinin lisansüstü eğitim aldığına dikkat çekti.

Fidan, eğitim altyapısına ilişkin yeniliklerden bahsederken "Türk Altın Silah Simülasyon ve Eğitim Merkezi ile dron sahası, bu anlamdaki yenilikçi adımlardan biri olarak öne çıkacaktır" dedi. Yeni simülasyon merkezinin 126 metrekarelik modern bir alanda kurulduğunu, burada 4 adet yüksek teknoloji simülasyon sınıfı ve 1 adet havalı tabanca poligonu bulunduğunu söyledi. Bu altyapıyla personelin karar verme hızı ve refleks gelişiminin dijital olarak ölçümlenip, yapay zeka destekli analizlerle yetkinliklerin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Akademik dağılım ve lisansüstü eğitim:

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki öğrenci dağılımını paylaştı: Polis Amirleri Eğitim Merkezinde 788, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 9 bin 780, Polis Meslek Yüksekokullarında 5 bin 638 ve İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde 1 bin 186 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Başkan Balcı, toplamda 17 bin 392 öğrenci yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Lisansüstü eğitim kapsamında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans programlarında 242, tezli yüksek lisans programlarında 101 ve bakanlık personeli ile doktora programlarında 70 öğrencinin eğitim gördüğü; Adli Bilimler Enstitüsü'nde 94, Trafik Enstitüsü'nde ise 55 öğrencinin yüksek lisans eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından Türk Altın Silah Simülasyon ve Eğitim Merkezi ile dron sahasının açılışı gerçekleştirildi. Törene ülke genelindeki polis okulları da video konferans yoluyla katılım sağladı.

POLİS AKADEMİSİNDE 2026-2027 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞ TÖRENİ, ANKARA GÖLBAŞI’NDAKİ POLİS AKADEMİSİ ALİ BİRİNCİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.