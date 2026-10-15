Kurtulmuş, Roma temaslarında ittifak ve bölgesel güvenlik gündemini öne çıkardı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Roma'da temaslarını sürdürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İtalya'nın başkenti Romada resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile ayrı ayrı bir araya gelerek parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik meselelerini gündeme taşıdı.

İtalya ile ilişkiler ve Avrupa gündemi:

Fontana ile yapılan görüşmede Kurtulmuş, son yıllarda Türkiye ile İtalya arasında gelişen pozitif gündemin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloninin yakın işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin derinleşmesinde belirleyici olduğunu belirtti. Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki düzenli diyaloğun artırılmasının ve işbirliğinin yeni alanlara taşınmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Toplantıda Türkiye'nin ekonomik dönüşümü, siyasi ve ekonomik istikrarı ile teknoloji ve savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekildi. Kurtulmuş, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin köklü ortaklık anlayışı çerçevesinde stratejik temellere dayanarak yeniden ele alınmasını arzu ettiklerini ifade etti. AB üyelik süreçlerinde karşılaşılan zaman zaman görülen çifte standartlı uygulamalara rağmen müzakerelerin farklı başlıklarda sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Kurtulmuş ayrıca uluslararası güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da ciddi güvenlik sorunları doğurduğunu ve Avrupa'nın bu sürece etkin yanıt üretemediğini dile getirdi. İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına ilişkin olarak Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve üç yılı aşkın süredir devam eden saldırgan tutumunun uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu belirterek bu durumun durdurulmasının önemini vurguladı. Ayrıca İtalyan halkının Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla takdirlerini iletti.

Moldova, Gagavuzya ve iki ülke ilişkileri:

Kurtulmuş, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile gerçekleştirdiği görüşmede Gagavuz Türklerinin Türkiye-Moldova ilişkilerinde güçlü bir köprü işlevi gördüğünü ifade etti. Kurtulmuş, Gagauzya'daki Türk toplumunun Kişinev ile yakın işbirliği içinde olmasının, eşit yurttaş olarak Moldova'nın kalkınmasına katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin Kişinev ile Komrat arasındaki dostane ilişkilerin gelişimini desteklemeye devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Moldova halkının ve Gagauz Türklerinin refahı ve kalkınması için katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Gagauzya Başkanlık ve Halk Topluşu seçimlerinin demokratik, şeffaf ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi arzusunu dile getirdi.

Görüşmelerde yer alan heyet:

Roma'daki temaslarda Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de yer aldı. Toplantılarda parlamentolar arası işbirliğinin ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Görüşmeler, parlamentolar arası diyalog kanallarının güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması ile bölgesel güvenlik konularında ortak tutum geliştirilmesi yönünde somut adımlar atılması hedefiyle sonlandırıldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, İTALYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI FONTANA İLE GÖRÜŞTÜ