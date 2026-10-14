Kovancılarspor savunmasına tecrübeli stoper Tolga Amasyalı'yı ekledi

transfer resmi olarak açıklandı:

Kovancılarspor, dış transferde tecrübeli stoper Tolga Amasyalı ile anlaşma sağladı. Kulüp, yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek takımının savunmasına takviye yaptığına dikkat çekti. Oyuncu, son olarak Turhal 60 Spor forması giyiyordu.

kulübün açıklaması:

"Tecrübesi ve mücadele gücüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bundan sonra bordo-mavi forma için birlikte mücadele edeceğiz. Tolga kardeşimize hoş geldin diyor, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin, gücümüze güç kattın"

beklentiler ve rolü:

Kulüp, açıklamada vurguladığı gibi Amasyalı'nın savunmadaki fiziksel varlığı ve tecrübesinin bordo-mavili takımın dengesi için önemli olacağını düşünüyor. Teknik ekip, oyuncunun savunma organizasyonuna katkı sağlaması ve genç oyunculara örnek olması yönünde beklenti içinde. Transferin, takımın lig hazırlıkları sürecinde takıma derinlik kazandırması hedefleniyor.

TOLGA AMASYALI KOVANCILARSPOR'DA