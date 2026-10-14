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Ziraat Türkiye Kupası'nda 27-29 ekim programı netleşti

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçlarının 27-29 Ekim'de oynanacağını açıkladı; programda 27, 28 ve 29 Ekim tarihli çok sayıda karşılaşma bulunuyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27-29 ekim programı netleşti

tff duyurusu:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak. Aşağıda gün gün program ve eşleşmeler yer alıyor.

gün gün eşleşmeler:

27 Ekim Salı
13.00 Ağrı 1970 Spor - İstanbulspor
13.30 Etimesgut Spor - Gaziantep FK
13.30 İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal Spor
15.00 Adana Adaletgücü Spor - MKE Ankaragücü
15.00 Yeni Mersin İY - Muş Spor Kulübü
15.00 Elazığspor - Erciyes 38 Futbol
15.00 Orduspor 1967 - Van Spor FK
15.00 Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor
15.30 Boluspor - Karşıyaka
18.00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor
20.30 Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor

28 Ekim Çarşamba
13.30 Kars 36 Spor - Antalyaspor
13.30 Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor
13.30 Pazarspor - Aliağa Futbol
13.30 Ankaraspor - Kırklarelispor
13.30 GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları
13.30 Düzcespor - Isparta 32 Spor
13.30 Güzide Gebze Spor - Malatya Yeşilyurt Spor
13.30 Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Serik Spor Futbol - Hakkari Zap Spor
13.30 İnegölspor - Sebat Spor
13.30 Eskişehir Anadolu Spor - 68 Aksaray Belediye Spor
15.00 Adana 01 FK - Kütahyaspor
15.00 Balıkesirspor- Arnavutköy Bld. FSK
15.00 Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor
15.00 Menemen FK - Karacabey Belediye Spor
15.00 Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor
15.00 Şanlıurfaspor - Gölcükspor
15.00 Fatih Karagümrük - Somaspor
15.30 Fethiyespor - Eyüpspor
18.00 Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor
20.30 52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK

29 Ekim Perşembe
13.30 Bitlis 1916 Futbol - Kayserispor
15.30 Gençlerbirliği - Karaköprü Bld. Spor
18.00 Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947
20.30 Eskişehirspor - Iğdır FK

program hatırlatması:

Belirtilen saat ve tarihler TFF tarafından açıklandı; maçlarda oluşabilecek değişiklikler için resmi TFF duyuruları takip edilmelidir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU PROGRAMI AÇIKLANDI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU PROGRAMI AÇIKLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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