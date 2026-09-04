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Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlarda engelsiz erişim sağlanıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ve Şarköy'de mavi bayraklı plajlara yürüyüş platformları ve yüzer şezlonglarla engelsiz erişim sağlıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlarda engelsiz erişim sağlanıyor

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarında erişilebilirlik çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, fiziksel ve ortopedik engeli bulunan vatandaşların yaz sezonunda plajlardan ve denizden güvenli, konforlu ve erişilebilir şekilde yararlanabilmeleri için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerindeki mavi bayraklı plajlarda uygulanan düzenlemeler, hareket kısıtlılığı olan kişiler için sahil ve denize ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

modüler yürüyüş platformları ve yüzer şezlonglar:

Plajlarda kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilmiş modüler yürüyüş platformları, kum zeminde tekerlekli sandalye ile ilerlemeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar plaj içinde daha rahat hareket edebiliyor ve denize daha güvenli şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca, özel tasarımlı yüzer şezlonglar denizde konforlu kullanım imkânı sunuyor ve erişim engellerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

ulaşım desteği ve randevu sistemi:

Yapılan düzenlemeler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Ulaşım tarafında ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından randevu sistemiyle düzenlenen Engelli ve Yaşlı Ulaşım Hizmet Aracı, talep eden vatandaşları uygunluk ve araç planlaması doğrultusunda ikametlerinden alıp plajlara ulaştırıyor. Bu hizmet, denize erişim konusunda eşitlik sağlanmasına destek veriyor.

mavi bayrak liderliği ve sürdürülebilir hedefler:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in göreve gelmesinden önce kentte 6 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, 2024 yaz sezonunda 8’e, 2025 yaz sezonunda ise 10’a yükseldi. Belediye bu başarıyla Marmara Denizi’ne kıyısı olan iller arasında en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip kamu kurumu konumuna geldi. Mavi Bayrak kriterleri; deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi, temizlik, güvenlik ve erişilebilirlik gibi başlıkları içeriyor ve erişilebilirlik uygulamaları bu kapsamda öncelik taşıyor. Belediye, 2026 yaz sezonunda da 10 Mavi Bayraklı plajla liderliğini sürdürürken erişilebilirlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Yaz sezonu boyunca sürdürülmesi planlanan bu uygulamalarla Tekirdağ’ın plajlarının herkes için daha güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

MAVİ GÖZLÜ ŞEHRİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARINDA ENGEL YOK

MAVİ GÖZLÜ ŞEHRİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARINDA ENGEL YOK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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