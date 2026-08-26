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Balıkesir'de balkonda başlayan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin balkonunda başlayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:31

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 08:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Balıkesir'de balkonda başlayan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Balıkesir'de balkonda başlayan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi 1. Gündoğan Mahallesi'nde bir evin balkonunda çıkan yangın, çevredeki ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürüldü. Yangın kısa sürede fark edilerek Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler müdahale için bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve ekip çalışması:

Olay yerine ulaşan Merkez ve Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, yangına 4 araç ve 13 personel ile müdahale etti. Ekipler balkonda alevli ve yoğun dumanla yanan koltuk takımı, mutfak ve banyo PVC camları, kombi, odunlar, sandviç paneller, balkondaki fırın ile baz istasyonuna ait kabloları tespit ederek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Kısa sürede yapılan müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı ve yayılmasının önüne geçildi.

Zarar tespiti ve inceleme:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak balkonda maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve hasarın boyutu detaylı biçimde raporlanacak.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının komşu birimlere sıçramasını engellediği için olası daha büyük zararların önüne geçildiği belirtildi. İnceleme tamamlandığında, yangının kesin çıkış sebebi kamuoyu ile paylaşılacak.

BALIKESİR&#039;DE BALKONDA ÇIKAN YANGIN TÜM BİNAYI YAKIYORDU

BALIKESİR'DE BALKONDA ÇIKAN YANGIN TÜM BİNAYI YAKIYORDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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