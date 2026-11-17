Balıkesir'de ekim ayı konut satışları

TÜİK verilerine göre Balıkesir'de ekim ayında toplam 2.626 konut el değiştirdi. Bu satışların 1.046'sı ilk el, 1.580'i ikinci el olarak kayda geçti. Bölgesel hareketlilik, ülke genelindeki değişimlerle paralel bir görünüm sergiliyor.

il ve ülke geneli satış rakamları:

Türkiye genelinde ekim ayında ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azalarak 50.105 oldu. İkinci el satışları ise %28,5 düşüşle 80.967 olarak gerçekleşti. Böylece ülke genelinde toplam satış adedi 131.072 olarak kaydedildi. Toplam içinde ilk el satışının payı %38,2, ikinci el satışlarının payı %61,8 olarak belirlendi.

satış türleri ve yabancı alıcılar:

Satış biçimine göre ipotekli konut satışları ekim ayında 23.286, diğer konut satışları ise 107.786 olarak açıklandı. İpotekli satışların toplam içindeki payı %17,8, diğer satışların payı %82,2 oldu. Bu veriler, krediye dayalı alımların toplam pazar içindeki sınırlı ağırlığını gösteriyor.

Yabancılara yapılan konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artışla 2.259 düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayındaki toplam satışlar içinde yabancılara yapılan satışların payı %1,7 olarak hesaplandı. Ocak-ekim döneminde ise yabancılara yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 azalarak 17.567 oldu.

Ülke uyruklarına göre ekimde en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı: 477 konut. Bunu sırasıyla İran (193) ve Irak (159) vatandaşları izledi. Balıkesir özelinde yabancı alımının payı ülke çapındaki dağılımla uyumlu bir tablo sunuyor.

Genel olarak ekim verileri, hem Balıkesir hem de ülke genelinde ikinci el satışların payının ilk ele göre daha yüksek olduğunu; ipotekli alımların ise piyasadaki sınırlı rolünü teyit ediyor. Yabancı talebindeki görünüm ise aylık bazda hafif artış gösterse de, yıllık ve dönemsel karşılaştırmalarda düşüş eğilimleri izleniyor.

BALIKESİR'DE EKİM AYINDA TOPLAM 2 BİN 626 KONUT SATILDI (ARŞİV)