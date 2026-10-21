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Balıkesir'de kaçakçılığa iki haftalık operasyon: 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir jandarmasının iki haftalık istihbaratı sonucu 21 şüpheli yakalandı; ele geçirilenler: 144 bin makaron, 300 kg tütün, 150 l kaçak alkol.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Balıkesir'de kaçakçılığa iki haftalık operasyon: 21 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı:

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın iki haftalık istihbarat çalışması sonucunda il genelinde kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin 10 olay tespit edildi. Bu kapsamda belirlenen adresler, eklentiler ve zanlıların kullandığı araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi ve toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda güvenlik güçleri tarafından 2 tabanca, 1 av tüfeği, 67 fişek ve 1 şarjör ile birlikte 8 cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılığa ilişkin olarak ise 144 bin makaron, 300 kilogram tütün ve 150 litre kaçak veya sahte alkol ile 4 kazı malzemesi bulundu.

hukuki süreç:

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Operasyon, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen iki haftalık istihbarat çalışmasının sonucu olarak gerçekleştirildi.

BALIKESİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA...

BALIKESİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 21 ŞÜPHELİ YAKALANDI. OPERASYONLARDA 144 BİN MAKARON, 300 KİLOGRAM TÜTÜN VE 150 LİTRE KAÇAK VEYA SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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