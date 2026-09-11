Balıkesir'de minik yüzler okula uyumla gülümsedi

Okula uyum ziyaretleri:

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen Okula Uyum Haftası kapsamında Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren, Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret, eğitim hayatına ilk adımlarını atan 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sürecine destek vermek ve yeni dönemin hazırlıklarını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirildi.

Miniklerle ilk buluşma:

İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, öğrencilerle bir araya gelerek onların ilk gün heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Kal, hem mutluluk ve heyecanı paylaştı hem de onlara yeni eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu. Ziyarette bir araya gelen miniklerin yüzlerindeki tebessüm, okula uyum sürecinin olumlu geçtiğinin en somut göstergesi olarak dikkat çekti.

Okul hazırlıkları ve değerlendirme:

Ziyaret kapsamında okulun çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Yapılan değerlendirmede, okula uyum sürecinin eğitim yolculuğunun erken aşamalarında öğrencilerin psikolojik ve sosyal adaptasyonunu güçlendirdiği vurgulandı. Müdür Kal, süreçlerin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekerek yöneticilere ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyor; 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı ve verimli olmasını diliyorum sözleriyle ziyaret sonlandırıldı.

BALIKESİR'DE MİNİK ÖĞRENCİLER OKULA UYUM SAĞLADI