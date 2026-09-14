Osmaniye'nin 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu üç yıl sonra yeniden eğitime başladı

Törenle yeniden eğitim:

Osmaniye'de 1911 yılında açılan 7 Ocak İlkokulu, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar görmesinin ardından tamamlanan restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeniden kapılarını öğrencilere açtı. İl genelinde 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen yeni dönemde ders başı yaptı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler tarafından sunulan Türk bayrağı ve halk oyunları gösterileri, törene katılanların yoğun ilgisini çekti.

Vali Serdengeçti eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çalarak öğrencilere başarı dileklerini iletti. Törende Vali Serdengeçti'ye Belediye Başkanı Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve protokol üyeleri eşlik etti.

Sınıf ziyaretleri ve kitap dağıtımı:

Tören sonrasında protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtımını yaptı. Vali Serdengeçti, Belediye Başkanı Çenet ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilere eşlik ederek sıralara oturdular ve çocuklarla sohbet ederek yeni dönemin heyecanına ortak oldular.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde zihinlerimizi ve kalplerimizi bilimin, sanatın ve hakikatin ışığıyla tazelemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün sadece okullarımızın kapılarını açmıyor, insanı özgürleştiren, toplumu inşa eden ve geleceği dönüştüren dinamik bir yolculuğu yeniden başlatıyoruz.

Veliler, çocuklarıyla birlikte okulun ilk gününün heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, Osmaniye'nin tarihi okullarından biri olan 7 Ocak İlkokulu'nda eğitim görecek olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Öğrenciler de tatilin ardından okula dönmenin sevincini paylaşarak arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu dile getirdi.

tarihi doku korunarak modern eğitim alanı:

Tarihi dokusu korunarak gerçekleştirilen restorasyonun ardından, okul modern bir ek bina ile güçlendirildi. Yenilenen yapısıyla 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu, hem geçmiş mirasını koruyor hem de yeni dönemin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlarla yeniden öğrencilerin hizmetine sunulmuş oldu.

Osmaniye’de 115 yıllık tarihi okul yeniden öğrencileriyle buluştu