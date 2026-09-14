Kardeşlik çağrısı: Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da sürece destek çağrısı

Bilal Erdoğan'ın Diyarbakır programı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camide namaz kılan Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi ve camide Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

okul ziyaretleri ve sivil toplumun rolü:

Erdoğan, Diyarbakır'a TGTV olarak geldiklerini, beraberinde icra kurulu üyeleri ile üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin bulunduğunu belirtti. Eğitim-öğretim yılının ilk gününde kente gelme amaçlarını anlatarak öğleden önce iki okulu ziyaret ettiklerini, çocuklarla ve öğretmenlerle sohbet ettiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde, bu topraklarda kardeşliği ve birliği hakim kılmanın çocukların geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, bölgedeki barışın ve ülke geleceğinin temini açısından sürecin önemine işaret ederek sivil toplum kuruluşlarının paydaşlarla bir araya gelmesinin, temsilciliklerin ve şubelerin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

'Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.' ifadesini kullanan Erdoğan, birliğin ve beraberliğin sağlanması için herkesin katkı koyması gerektiğini, kişinin 'elini taşın altına koyması' gerektiğini belirtti.

rojin kabaiş'in ailesiyle görüşme ve adalet beklentisi:

Ulu Camide gerçekleşen görüşmede, Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra ölü bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılması için destek talep etti. Kabaiş'in talebine Erdoğan, 'Ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah yargı içinde çözülür' diyerek yanıt verdi.

Programın devamında Bilal Erdoğan'ın Organize Sanayi Bölgesinde iş adamları ile bir araya gelmesi, bölgede sivil toplum ve iş dünyası arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımların konuşulması bekleniyor.

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI (TGTV) BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNMAK ÜZERE DİYARBAKIR’A GELDİ.