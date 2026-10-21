Balıkesir'de üst üste operasyonlarla cami önü cinayeti çözüldü

Balıkesir polisi cinayeti çok aşamalı operasyonlarla aydınlattı

Balıkesir'de Eylül ayında cami çıkışında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Nurettin A. (66) ile ilgili soruşturmada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir dizi eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek şüphelileri adalete teslim etti.

olayın gelişimi:

Olay, 18 Eylül tarihinde Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Nurettin A.'ya kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan ilk belirlemelere göre mağdurun sırtına iki, başına bir kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nurettin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ilk operasyon ve ilk tutuklamalar:

Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede olayla bağlantılı olduğunu değerlendirilen şahısları tespit etti. Soruşturmada saldırıyı gerçekleştirenlerin T.A. ve F.İ. olduğu belirlendi; ayrıca olaya aracılık edenlerden biri olduğu değerlendirilen D.B. 24 Eylül'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, İstoç Sanayi Sitesi içerisinde düzenlenen operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk sorgusunda silahı parçalara ayırıp attıkları bilgisi üzerine ekipler, delil niteliğindeki silah parçalarını boş arazide bularak soruşturmayı tamamladı. Sorgu sonrasında bu şüpheliler adli makamlara sevk edilip tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

ikinci operasyon ve azmettiricilere yönelik çalışmalar:

Soruşturmanın ilerleyen safhasında, olayın azmettiricileri ve şüphelilere yardım eden diğer isimlerin tespiti için ikinci bir dalga operasyon düzenlendi. 15 Ekim'de Kars ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, M.A., A.A. ve E.G. yakalanarak mahkemece tutuklandı ve tutuklu sayısı toplamda 6 oldu. Diğer yandan C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sırasında, ölen Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara dayanan bir husumetin bulunduğu tespit edildi. Olay yerinden kasklı halde kaçan cinayet şüphelisinin görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Balıkesir emniyetinin çok yönlü saha çalışması ve koordineli operasyonları sonucunda, cinayetle ilgili ana ve yardımcı şüphelilerin yakalanıp adli mercilere teslim edilmesiyle soruşturma önemli bir aşama kaydetti. Gözaltı, delil toplama ve yargı süreçleri devam ediyor.

Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı