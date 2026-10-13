Balıkesir'den üretime katkı: Susurluk'taki yetiştiricilere 47 damızlık koç

koç dağıtım töreni:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk'ta düzenlenen törenle Bigadiç Çömlekçi Damızlık Koç Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 47 damızlık koçu küçükbaş hayvan üreticilerine hibe etti. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve belediye yetkilileri katıldı. Belediye yetkilileri, uygulamanın amaçlarından birinin sürülerin genetik kalitesini yükseltmek, üretim verimliliğini artırmak ve yerel üreticilerin emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

sürü kalitesini yükseltme hedefi:

Başkan Ahmet Akın, Balıkesir'in küçükbaş hayvancılıkta güçlü bir birikime sahip olduğunu belirterek kentte 1 milyon 400 bini aşkın küçükbaş hayvan bulunduğunu hatırlattı. Akın, Merinos ve kıvırcık koyun ırklarındaki yetiştiricilik deneyiminin ve coğrafi işaretli Balıkesir kuzusu gibi markalaşmaların bu birikimin göstergeleri olduğuna dikkat çekti. Belediye bünyesindeki tesislerde yürütülen üretim faaliyetleriyle, özellikle Bigadiç, Dursunbey ve İvrindi'deki üretim merkezlerinde yaklaşık 700 koyun düzeyinde devam eden çalışmalardan elde edilen damızlıklar üreticilerle buluşturuluyor.

Kayıtlı ve kalite kontrolü sağlanmış damızlık kullanımıyla sürülerin genetik yapısının iyileştirilmesi; daha sağlıklı, verimli ve katma değeri yüksek hayvan üretimi hedefleniyor. Dağıtılan koçların tanesinin yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu belirtildi, bu desteklerin hem kısa vadede sürü verimini hem de uzun vadede üreticilerin gelir potansiyelini olumlu etkilemesi bekleniyor.

yerel altyapı ve hizmet vurgusu:

Etkinlikte konuşan yetkililer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca damızlık dağıtımıyla sınırlı kalmadığını; ilçelerdeki altyapı yatırımlarının da sürdüğünü ifade etti. Göreve gelinen dönemde Susurluk'ta 16 bin 364 metre içme suyu şebeke hattı ile bin 756 metre kanalizasyon şebeke hattının tamamlandığı açıklandı. İlçede içme suyu temini, hat yenileme, depo bakım-onarım, sondaj ve tarımsal sulama altyapısı gibi çalışmaların devam ettiği; Gürece Mahallesi'nde ise içme suyu temini çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Belediye yetkilileri, hizmetleri sunarken ilçeler ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını, Balıkesir'in 20 ilçesinin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner de projenin temel hedefinin kaliteli damızlık kullanımını yaygınlaştırmak ve sürülerin genetik yapısını iyileştirmek olduğunu dile getirdi. Uzuner, dağıtılan koçların üreticilere hayırlı olmasını diledi ve projenin sürü kalitesi ile verimliliğine katkı sağlamasını temenni etti.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN SUSURLUK’TA ÜRETİCİLERE 47 DAMIZLIK KOÇ DESTEĞİ