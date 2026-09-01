Çanakkale'de kültür rotası genişliyor: Assos Ören Yeri uzman rehberliğinde keşfedildi

Festivalin üçüncü günü: Assos ve atölyeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de üçüncü gün, katılımcılara yoğun bir kültürel program sundu. Etkinlikler çerçevesinde, arkeolog rehberliğinde Assos Ören Yeri keşfi gerçekleştirildi; ziyaretçiler alanın tarihî dokusunu uzman anlatımıyla deneyimleme fırsatı buldu.

Arkeolog eşliğinde yapılan keşif:

Uzman eşliğinde yapılan gezi, Assos'un arkeolojik ve mimari değerlerini ön plana çıkardı. Rehberlerin verdiği açıklamalar, alanın yerleşim geçmişi ve buluntuların önemi hakkında katılımcılarda somut bir farkındalık oluşturdu. Gezi, katılımcıların tarihî mirasa yaklaşımını derinleştirmek üzere planlandı.

Atölyeler ve çocuk programları:

Ebru Atölyesinde hem çocuklar hem yetişkinler geleneksel sanat tekniklerini deneyimleyerek özgün çalışmalar üretti. Kültür Koruyucuları etkinliğiyle öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç kazandı. Ayrıca Çocuk Filmleri Festivali'nin üçüncü gününde ücretsiz film gösterimleri ve atölyelerle genç izleyiciler için zengin bir program sağlandı.

Dokuz gün sürecek festival, önümüzdeki günlerde de konserler, sergiler, söyleşiler ve atölyelerle Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirmeye devam edecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 16’NCI DURAĞI ÇANAKKALE, ÜÇÜNCÜ ‘UZMAN EŞLİĞİNDE GEZİ’ ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ARKEOLOG EŞLİĞİNDE ASSOS ÖREN YERİ KEŞFEDİLDİ.