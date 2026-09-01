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Arsuz’da okul yöneticileri 2026-2027 eğitim yılına hazırlanıyor

Arsuz'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi düzenlenen okul müdürleri toplantısında eğitim programı, fiziki ihtiyaçlar ve okul güvenliği görüşüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Arsuz’da okul yöneticileri 2026-2027 eğitim yılına hazırlanıyor

Arsuz'da müdürler toplantısı gerçekleştirildi:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Fatih Eroğlu da katıldı ve gündemdeki konularla ilgili bilgi aldı.

toplantının gündemi:

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, okulların ihtiyaçları ve fiziki durumları ile eğitim-öğretim süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Fatih Eroğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, eğitim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI...

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE OKUL GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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