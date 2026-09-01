Arsuz’da okul yöneticileri 2026-2027 eğitim yılına hazırlanıyor

Arsuz'da müdürler toplantısı gerçekleştirildi:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Fatih Eroğlu da katıldı ve gündemdeki konularla ilgili bilgi aldı.

toplantının gündemi:

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, okulların ihtiyaçları ve fiziki durumları ile eğitim-öğretim süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Fatih Eroğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, eğitim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE OKUL GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ.