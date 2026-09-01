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Cayma hakkı geri geldi: elektronik ve motosiklet iadesinde kargo tüketiciye yansıtılmayacak

Danıştay kararıyla akıllı saat, telefon, tablet, bilgisayar ve motosiklet iadesinde cayma hakkı yeniden sağlandı; iade kargo ücreti tüketiciden alınmayacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Cayma hakkı geri geldi: elektronik ve motosiklet iadesinde kargo tüketiciye yansıtılmayacak

Danıştay kararı tüketici cayma hakkını güçlendirdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Danıştay kararıyla birlikte akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde cayma hakkının tekrar uygulamaya konulduğunu açıkladı. Şahin, artık bu ürünlerin iadesinin mümkün olduğuna ve iade sırasında kargo bedelinin tüketiciden alınmayacağına dikkat çekti.

Basın toplantısında öne çıkanlar:

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda Şahin, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve tüketici lehine olmayan yönetmeliğin Danıştay tarafından durdurulduğunu belirtti. Şahin, yönetmeliğin hazırlanış biçimini eleştirerek, uygulamanın sahadan uzak ve sermaye taleplerine uygun şekilde şekillendirildiğini vurguladı. Bu süreçte yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihlerinin birkaç kez ertelendiğini ve dava sürecinde yetkililerin uygulamadaki hatayı fark ederek bazı düzenlemeleri geri çektiğini aktardı.

Hukuki çerçeve ve sivil toplumun rolü:

Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise alınan kararın Türk sivil toplum hayatı için hayati önem taşıdığını söyledi. Ertaş, söz konusu yönetmeliğin tüketici haklarını zayıflatacak hükümler içerdiğini ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı dava sayesinde yürütmeyi durdurma kararı elde edildiğini belirtti. Ertaş, dava sonucunda yönetmelikten üç hükmün tamamen kaldırıldığını ve bu hükümlerin cayma hakkını sınırlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Ertaş, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 6502 sayılı kanunun 48. maddesi, bağlı atfen 172. madde ve Anayasa'nın 124. maddesi çerçevesinde tüketicilerin sahip olduğu hakların bir yönetmelikle keyfi biçimde ellerinden alınmaya çalışıldığını, ancak Danıştay kararının bu uygulamayı engellediğini anlattı.

Uygulamanın piyasa ve tüketici üzerindeki etkileri:

Kararın ardından tüketiciler, elektronik ürünler ve motosiklet gibi yüksek maliyetli mallarda iade ve cayma haklarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Satıcılar ve e-ticaret platformları ise iade süreçlerini ve kargo politikalarını yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Şahin ve Ertaş, bu sonucun benzer uygulamalara karşı sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edeceğini ve tüketici lehine emsal oluşturacağını belirtti.

Toplantıda verilen mesaj, tüketici haklarının korunmasının yalnızca hukuki bir mesele değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve adil ticaret uygulamalarını koruyan temel bir unsur olduğu yönündeydi. Kararla birlikte hem tüketicilerin cayma hakkına erişimi güçlendi hem de iade sırasında oluşacak kargo giderlerinin tüketiciye yansıtılmayacağı netleşti.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN, (SAĞDA) VE AVUKAT KERİM BAHADIR ERTAŞ (SOLDA)...

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN, (SAĞDA) VE AVUKAT KERİM BAHADIR ERTAŞ (SOLDA) BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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