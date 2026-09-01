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Ayvacık'ta dev operasyon: araçta amfetamin, metamfetamin ve para ele geçirildi

Çanakkale Ayvacık'ta düzenlenen operasyonda çeşitli formlarda amfetamin, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi; şüpheli F.O. tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayvacık'ta dev operasyon: araçta amfetamin, metamfetamin ve para ele geçirildi

Ayvacık'ta dev operasyon: araçta amfetamin, metamfetamin ve para ele geçirildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun yürütülmesi:

Çalışma, 21 Eylül Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıslara yönelik hedefli bir çalışma yürüttü ve şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Araçta yapılan aramada şu materyaller ele geçirildi: 1 adet şeffaf poşet içinde 17 adet fişeklenmiş, satışa hazır amfetamin maddesi emdirilmiş tütün; 1 adet şeffaf poşet içinde yaklaşık 20 gram amfetamin maddesi emdirilmiş tütün ile ayrıca 2 adet fişeklenmiş satışa hazır amfetamin maddesi emdirilmiş tütün; 1 adet alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 2 gram metamfetamin; 11 adet sentetik ecza hap ve 1 adet sigara kağıdına sarılı amfetamin maddesi emdirilmiş tütün. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 TL nakit paraya el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.O. hakkında adli işlem başlatıldı; şahıs çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ilçe güvenlik birimlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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