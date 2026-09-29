Dolar 48,9952 +0,02%
Euro 55,6220 -0,16%
Bist 12.494,77 -0,78%
Altın Gram 6.574,70 +0,13%
EUR/USD 1,1347 -0,23%
Brent Petrol 98,05 +0,22%
--°

Ballıhoca'da kaçak dökümler tarımı ve yaşamı tehdit ediyor

Ballıhoca’da 2,5 yıldır süren kaçak sanayi atığı dökümleri artıyor; koku, ürün zararları ve temizlik için köylüler acil adım bekliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ballıhoca'da kaçak dökümler tarımı ve yaşamı tehdit ediyor

Ballıhoca'da çevre krizi derinleşiyor:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıldır devam eden atık dökümü sorunu giderek büyüyor. Yol kenarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan sanayi atıkları miktar olarak çoğalırken bölgeden yükselen yoğun koku hem mahalle sakinlerini hem de üreticileri etkiliyor.

Yetkili kurumlara başvurular ve saha gözlemi:

Mahalle muhtarı Şaban Topçuoğlu yetkililere yapılan başvurulara rağmen somut adım atılmadığını belirtiyor. Daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yerel yönetimlere şikâyet yapıldığını söyleyen Topçuoğlu, Karayolları'nın ana yola bariyer kurmasına rağmen kaçak döküm yapanların meradan ve tarla yollarından dolanarak alanı yeniden kirlettiğini aktardı. İlk dönemlerde alanda 8-10 kamyon atık varken şimdi 40-50 kamyon dolayında birikim olduğu bildiriliyor.

Tarım ve yaşam alanına etkileri:

Atıkların kimyasal içerikli olduğu değerlendiriliyor ve yalnızca çevreyi kirletmekle kalmayıp tarımsal üretime de zarar veriyor. Muhtarın aktardığına göre eylül ayında biçilmesi gereken gündöndüler (ayçiçekleri) koku ve kimyasal etkiler nedeniyle ağustos başında erken hasat edilmeye zorlanıyor. Yakındaki buğday ve gündöndü tarlalarında gaz ve kokuya bağlı yanma belirtileri görüldüğü, rüzgârın ters estiği gecelerde köy içinde dahi durulamadığı ifade ediliyor.

Halkın talepleri ve önerileri:

Geceleri nöbet tuttuklarını ancak failleri yakalayamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililere acil önlem çağrısını yineliyor. Topçuoğlu, 'Buraya güneş enerjisiyle çalışan kameralar ve araçları durduracak kapanlar kurulabilir' önerisini dile getirdi. Kaymakamlık ve belediye bilgilendirilmiş olsa da sahada temizliğin yapılmadığı ve faillerin yakalanmadığı vurgulanıyor.

Bölge halkı, yaşam alanlarını ve tarım arazilerini tehdit eden tonlarca tehlikeli atığın bir an önce kaldırılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını bekliyor. Yetkililerden somut ve hızlı müdahale talep ediliyor; aksi takdirde hem üretim hem de sağlık üzerinde kalıcı zararlar oluşabilir.

TEKİRDAĞ&#039;IN MURATLI İLÇESİNE BAĞLI BALLIHOCA MAHALLESİ&#039;NDE YAKLAŞIK 2,5 YILDIR SÜREN ATIK KRİZİNDE...

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNE BAĞLI BALLIHOCA MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK 2,5 YILDIR SÜREN ATIK KRİZİNDE DURUM DAHA DA VAHİM BİR HAL ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçakoca'da mendirek tartışmasını alevlendiren fırtına: 4 tekne battı
images

Mamak'ta ev yangınında anne ve oğlu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
images

Jandarmadan Diyarbakır'da kapsamlı kenevir operasyonu
images

Jandarma 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticaretine ağır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uludağ yolunda sağanak toprak kaymasına neden oldu, yol kısa süre kapandı

Starship'in yörünge başarısı gölgelendi: motor arızası görev süresini kısalttı

Akçakoca'da mendirek tartışmasını alevlendiren fırtına: 4 tekne battı

Bocce sahnesinde Bingöl'ün gururu: genç sporcu Avrupa şampiyonu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan