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Bandırma'da aile yılıyle eğitim ve istihdamda kadın dönüşümü

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, Aile Yılı kapsamında okuma-yazma seferberliği, sanayide kadın eğitimi ve 572 veliye ulaşan ebeveyn programlarıyla örnek oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bandırma'da aile yılıyle eğitim ve istihdamda kadın dönüşümü

Bandırma'da aile yılıyle eğitim ve istihdamda kadın dönüşümü

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, Balıkesir'de yürütülen "Aile Yılı" çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve istihdamı birleştiren uygulamalarla dikkat çekiyor. Merkez, Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Bilinçli Gelecek vizyonu doğrultusunda kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini hedefleyen çok sayıda kurs ve seminer gerçekleştirdi.

sanayide kadın istihdamına yönelik eğitimler:

Merkezin başlattığı uygulamalardan biri, kadınların üretim ve sanayi alanında nitelikli iş gücü haline gelmesini sağlayan teknik kurslar oldu. Kadın kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği Tornacılık, CNC ve Kaynakçılık eğitimleri, geleneksel algıların ötesinde mesleki beceri kazandırmayı amaçlıyor. Bu kurslar sayesinde katılımcılar sanayide çalışabilecek teknik donanım ve sertifikalara erişirken aile ekonomisine doğrudan katkı sağlama imkânı yakalıyor.

Ayrıca okuma-yazma imkânından yoksun kalan kadınlara yönelik açılan Okuma-Yazma Kursları, katılımcıların günlük yaşamda ve sosyal hayatta özgüvenle yer almalarını destekliyor. Bu kurslar, mesleki eğitimle paralel yürütülerek çok boyutlu güçlenme hedefleniyor.

ebeveyn eğitimi ve aile içi güçlendirme:

Aile yapısını güçlendirmeye odaklanan veli seminerleri ve eğitim modülleri de programın önemli bileşenlerinden. Toplamda 572 veli'ye ulaşan programlar kapsamında 9 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ile 3 Aile Okulu 1-2 Eğitim Modülü başarıyla tamamlandı. Bu eğitimlerde aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve toplumsal değerler üzerine temel bilgiler verilerek ebeveynlerin rehberlik kapasiteleri artırıldı.

Eğitimleri tamamlayan velilere düzenlenen belge takdim törenleri ve saha çalışmalarında gösterilen katılımla, uygulamaların somut etkileri gözlemlendi; aile içi ilişkilerde ve çocukların eğitimine yaklaşımda olumlu değişimler hedefleniyor.

Sergiler, belge takdim törenleri ve saha etkinlikleriyle desteklenen Aile Yılı faaliyetleri, Bandırma'da eğitimle hayatı dönüştürmeyi sürdürüyor. Halk Eğitimi Merkezi'nin uygulamaları, hem bireysel becerilerin geliştirilmesine hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesine hizmet ediyor ve örnek teşkil ediyor.

BALIKESİR’DE &quot;AİLE YILI&quot; KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENEN BANDIRMA HALK EĞİTİMİ...

BALIKESİR’DE "AİLE YILI" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENEN BANDIRMA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİNDEN SANAYİDE KADIN İSTİHDAMINA, EBEVEYN EĞİTİMLERİNDEN VELİ SEMİNERLERİNE KADAR GENİŞ BİR YELPAZEDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KURSLARLA ÖRNEK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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