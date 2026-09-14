Dolar 48,6150 +0,12%
Euro 56,2227 -0,17%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.802,06 -1,29%
EUR/USD 1,1562 -0,34%
Brent Petrol 106,09 +1,41%
--°

Eğitime destek: Tunceli'de 500 öğrenciye kırtasiye paketi

Tunceli'de Ankara Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı 500 kırtasiye paketi, il genelindeki öğrencilere dağıtıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime destek: Tunceli'de 500 öğrenciye kırtasiye paketi

kırtasiye dağıtımı:

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 500 paket kırtasiye malzemesi, il genelindeki okullarda öğrencilere ulaştırıldı.

Çalışma, öğrencilerin eğitim hayatına destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve yerel düzeyde iş birliğini öne çıkardı.

dağıtım töreni:

Dağıtım, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanı Sevim Şengezer ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Haydar Oduncu tarafından gerçekleştirildi.

yerel iş birliğinin etkisi:

Vakıf ve ticaret odasının ortak girişimi, eğitim desteği alanındaki pratik iş birliklerinin önemini gösterirken, il genelindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına doğrudan katkı sunmayı hedefledi.

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE ANKARA TUNCELİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI İŞ BİRLİĞİNDE...

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE ANKARA TUNCELİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI İŞ BİRLİĞİNDE HAZIRLANAN 500 PAKET KIRTASİYE MALZEMESİ, İL GENELİNDEKİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta ders zili umut ve coşkuyla çaldı
images

Eğitime kapı aralayan temenni: Dombaycı'dan yeni öğretim yılı mesajı
images

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı
images

Okulun ilk gününde miniklerin coşkusu: Hantepe'de yüzlerde umut

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni sokak tabelaları Yalova'nın dört köyünde adresleri netleştirdi

Dron kamerası Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesini kayıt altına aldı

Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu