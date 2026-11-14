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Bandırma'da Bordo Basketbol, Karşıyaka'yı 83-75 mağlup etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Bordo Basketbol, güçlü savunma ve Peyton Aldridge ile QJ Peterson'un performansıyla Karşıyaka'yı 83-75 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bandırma'da Bordo Basketbol, Karşıyaka'yı 83-75 mağlup etti

Bordo Basketbol 83-75 Karşıyaka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Bordo Basketbol, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi salonunda konuk ettiği Karşıyaka'yı 83-75 mağlup etti. Karşılaşma, Bordo Basketbol için sezonun üçüncü galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

maçın kırılma anları:

İlk periyot dengede geçti (1. Periyot: 26-27), devreye Bordo Basketbol ufak bir üstünlükle girdi (Devre: 44-41). Üçüncü periyotun sonunda ev sahibi takım tempoyu yükselterek farkı açtı (3. Periyot: 66-58) ve son çeyrekte savunmasını koruyarak galibiyeti garantiledi. Maç boyunca Bordo Basketbol'un savunma sertliği ve pota altı etkinliği belirleyici oldu.

istatistikler ve kadrolar:

Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Bordo Basketbol: Ty Gordon 8, Okben Ulubay 1, Boubacar Toure 6, Peyton Aldridge 17, QJ Peterson 18, Perez 5, Kadir Bayram 10, Damien Jefferson 10, Hankins 8

Karşıyaka: Weber 4, El-Amin 23, Kelly 15, Yavuz Gültekin 6, Enoch 8, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 2, Ouattara, Langevine 2

Ev sahibi takımda Peyton Aldridge ve QJ Peterson skora önemli katkı verirken, Karşıyaka'da El-Amin 23 sayıyla öne çıktı. Bordo Basketbol'un hücum verimliliği ve savunma dirençliliği maçın sonucunu belirleyen temel unsurlar oldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ: BORDO BASKETBOL: 83 - KARŞIYAKA: 75

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ: BORDO BASKETBOL: 83 - KARŞIYAKA: 75

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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