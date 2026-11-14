bodrum'un incileri v. bank'a set vermedi

maçın özeti:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi 8. haftasında Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda konuk ettiği V. Bank Spor Kulübü karşısında etkili bir performans sergiledi. Karşılaşma saat 16.00’da başladı ve Bodrum’un İncileri ilk andan itibaren oyunun kontrolünü ele aldı. Başantrenör Adnan Kıstak yönetimindeki ekip, hücum etkinliği ve düzenli savunmasıyla rakibine şans tanımadı.

setlerin akışı:

Tribünlerin tamamen dolduğu mücadelede Bodrum temsilcisi ilk seti baştan sona üstün götürdü ve seti 25-12 ile kapattı. İkinci sette de baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, rakibin direncini kırarak seti 25-18 aldı. Üçüncü sette de geri dönüşe izin vermeyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, maçı 25-17 ile tamamlayıp sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bodrum’un İncileri ligin 8. haftasını 3 puanla kapattı ve sıralamadaki duruşunu güçlendirmeye devam etti. Taraftar desteği maçın kırılma anlarında takıma moral sağladı ve salon atmosferi takım performansına olumlu yansıdı.

gelecek program:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da İzmir DSİ’ye konuk olacak. Karşılaşma İzmir TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksinde oynanacak ve TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayınlanacak.

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