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Körfez son saniyeyle güldü: Galatasaray 82-81 yenildi

Körfez Basket, Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'ndaki maçta Galatasaray'ı son saniye basketiyle 82-81 yendi; maç baştan sona kıran kırana geçti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Körfez son saniyeyle güldü: Galatasaray 82-81 yenildi

Körfez 82 - Galatasaray 81

Türkiye Basketbol Süper Ligi 8. haftasında oynanan karşılaşmada Körfez Basket, konuk ettiği Galatasaray'ı son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti. Maç, salon atmosferi ve son ana kadar süren çekişmeyle dikkat çekti.

maçın gidişatı:

Körfez maçın başından itibaren inisiyatifi elinde tuttu; 1. periyodu 20-14 önde tamamladı ve devreye 44-37 üstün giren taraf oldu. Üçüncü periyotta farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 70-60 üstünlük sağladı. Galatasaray geri dönüş için çaba gösterse de maç son saniyede rakibinin basketine engel olamayarak bir sayı farkla sahadan mağlup ayrıldı.

istatistikler ve kadrolar:

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

Körfez Basket: Boe Buie 21, Johnny Davis 22, Berk Can Akın 3, Matt Mitchell 19, Alex Reese 13, Mert Akay, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff, Paulius Dabusevicius, Filip Barna 4. Başantrenör: Serhan Kavut.

Galatasaray: Jerome Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Aleksej Nikolic 21, Chimezie Metu 10, Oumar Ballo 6, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz, Alen Smailagic 6, Vrenz Bleijenbergh, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer 4, Kj Simpson 6. Başantrenör: Manuchar Markoishvili.

Sonuç olarak mücadele 82-81 ile Körfez'in lehine tamamlandı; maç boyunca öne çıkan oyuncular ve son dakikadaki savunma-hücum mücadelesi karşılaşmanın belirleyicisi oldu.

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN SEKİZİNCİ HAFTASINDA KÖRFEZ BASKET KENDİ SALONUNDA KONUK ETTİĞİ...

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN SEKİZİNCİ HAFTASINDA KÖRFEZ BASKET KENDİ SALONUNDA KONUK ETTİĞİ GALATASARAY’I SON SANİYE BASKETİYLE 82-81 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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