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Bandırma'da motokurye tır dorsesine çarpan motosiklette hayatını kaybetti

Bandırma'da lastiği patlayan motosikletin tır dorsesine çarpması sonucu 30 yaşındaki motokurye Emre Özen yaşamını yitirdi; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 22:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bandırma'da motokurye tır dorsesine çarpan motosiklette hayatını kaybetti

Bandırma'da motokurye tır dorsesine çarpıp hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, Emre Özen (30) yönetimindeki motosikletin tır dorsesine çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

kazanın seyrine ilişkin detaylar:

Edinilen bilgiye göre, 10 AGN 891 plakalı motosiklet, Havaüssü Kavşağı istikametinden Korozman Kavşağı yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı ve emniyet şeridinde duran 22 ACC 084 plakalı aracın arkasında bulunan 22 ADS 386 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Özen hayatını kaybetti.

olay yeri ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi, olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı. Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA İLÇESİNDE TIRIN DORSESİNE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TIRIN DORSESİNE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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