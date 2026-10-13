Dünya plaj futbolu şöleni 7 yıl sonra Alanya’da başlıyor

Alanya yeniden ev sahibi oluyor:

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026, yedi yıl aranın ardından doğduğu şehir olan Alanya'ya dönüyor. Organizasyon, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 5 kıta'dan gelen temsilcileri buluşturacak. Turnuvaya toplamda 33 ülkeden gelen 48 takım katılacak; erkeklerde 32, kadınlarda 16 takım mücadele edecek.

Program ve format:

Turnuvada grup aşamaları 26-28 Ekim tarihleri arasında üç sahada oynanacak. Erkekler sekiz grupta, kadınlar dört grupta yer alacak; grup maçlarının ardından eleme turları oynanacak ve şampiyon 1 Kasım tarihinde belli olacak. Takımların 25 Ekim'de Alanya'ya gelerek antrenmanlarını yapmaları planlanıyor. Organizasyonun lansmanı, kent yöneticileri, federasyon temsilcileri ve eski milli oyuncuların katılımıyla Alanya'da yapıldı.

Yerel yöneticiler ve paydaşların mesajları:

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk organizasyonun kent için önemine dikkat çekti ve sürdürülebilirliğin altını çizdi; Öztürk, Alanya'nın marka değerine ulaşmasının ortak çalışma ile mümkün olduğunu vurguladı: "Bir şehrin marka değere ulaşması ve dünyada kendine yer bulabilmesi, tüm paydaşların aynı amaç etrafında bir araya gelmesiyle mümkündür."

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise belediyenin organizasyonlara kurumsal destek sağladığını belirtti ve altyapı yatırımlarına değindi. Özçelik, ekipman ve personel desteği verdiklerini, kentin mevcut tesislerinin kapasitesini artıracak projelerin planlandığını söyledi. Belediye tarafından planlanan çalışmalarda atletizm, cirit, futbol, tenis ve padel branşlarına hizmet verecek alanlar ile kış döneminde antrenman yapılmasına uygun bir yüzme havuzu projesinin bulunduğunu, projenin ihale aşamasında olduğunu aktardı. Ayrıca Alanya'nın batı bölgesine geniş kapsamlı, kapalı salonlu bir spor tesisi yapılmasının planlandığını belirtti.

Plaj futbolunun tanınmış isimleri de turnuva hedeflerini ve beklentilerini paylaştı. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Adil Müftüoğlu, organizasyona 48 takım'ın katılacağını, turnuvanın çekişmeli karşılaşmalara sahne olmasını beklediklerini söyledi. Müftüoğlu, İspanya ve Portekiz temsilcilerinin favoriler arasında görülebileceğini ifade etti ve Türkiye'yi temsil edecek Alanya Belediyespor Plaj Futbolu Takımı'nın hedefinin yarı finale yükselmek olduğunu belirtti.

Eski milli takım kaptanı Av. Ferit Yücel Ergün, organizasyonun Alanya'ya dönmesinde kentin spor turizmi potansiyelinin, modern tesislerinin ve uluslararası ilişkilerin etkili olduğunu vurguladı. Ergün, turnuvanın üç yıl boyunca Alanya'da düzenleneceğini ve sözleşme uzatma seçeneklerinin bulunduğunu söyleyerek, Alanya Belediyespor için yüksek hedefler belirledi: "En kötü yarı final ama ben şampiyonluk diyorum".

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise World Winners Cup gibi etkinliklerin bölgenin tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını belirtti. Gürhan, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için altyapıyı güçlendirdiğini, doğru planlama ile hem sporcuların hem de ziyaretçilerin memnuniyetinin sağlanacağını ifade etti.

Etki ve beklentiler:

Bu organizasyon, 2019'daki ilk Alanya deneyiminin ardından dönüşün işareti olarak okunuyor; turnuva pandemi sonrası İtalya'nın Sicilya bölgesinde devam etmişti. 2026'da altıncı kez düzenlenecek olan World Winners Cup'ın Alanya'da üç yıl süreyle yapılması planlanıyor. Yerel yetkililer, turnuvanın kentin uluslararası tanıtımını güçlendirmesini, spor turizmini geliştirmesini ve turizm sezonunun uzamasına katkı sağlamasını hedefliyor.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Alanya Belediyespor kadrosunda Türk oyuncuların yanı sıra Brezilyalı, İspanyol ve Danimarkalı futbolcuların da yer alması, kulübün ulusal ve uluslararası arenadaki hedeflerini gösteriyor. Organizasyonun başarılı ve sürdürülebilir bir spor şölenine dönüşmesi için yerel yönetimler, federasyon ve paydaşlar iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek.

ALANYA KAYMAKAMI ŞAKİR ÖNER ÖZTÜRK