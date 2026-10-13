Çorum FK 13 Ekim'e odaklandı: Burak Yılmaz ile fiziksel ve taktik ağırlıklı idman

antrenmanda öne çıkanlar:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kendi sahasında 13 Ekim'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, idmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirdi.

idman programının akışı:

Seans salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahaya geçerek koordinasyon hareketleri üzerinde çalıştı; bu bölümde bireysel kondisyon ile saha içi hareketliliğinin uyumu öne çıkarıldı.

top kapma, pas ve taktik çalışmalar:

Sahadaki ilk bölümde futbolcular, top kapma oyunu ile mücadele yoğunluğunu artırdı. Antrenmanda daha sonra pas ve kontrol organizasyonlarına ağırlık verilirken, teknik ekip taktiksel yerleşimler ve hızlı pas trafiği üzerinde durdu.

Günün idmanı, uygulamaya dönük bir provayla çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanın odağında fiziksel dayanıklılık, top kazanma yoğunluğu ve taktiksel uyum bulunuyordu; ekip bu çalışmalarla maç günü düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

ÇORUM FK, SAHASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.