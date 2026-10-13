Dolar 49,3604 +0,00%
Euro 55,2848 +0,42%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.638,31 -0,18%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,69 -0,90%
--°

Çorum FK 13 Ekim'e odaklandı: Burak Yılmaz ile fiziksel ve taktik ağırlıklı idman

Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde 13 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına fiziksel, taktik ve pas çalışmalarıyla hazırlandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK 13 Ekim'e odaklandı: Burak Yılmaz ile fiziksel ve taktik ağırlıklı idman

antrenmanda öne çıkanlar:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kendi sahasında 13 Ekim'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, idmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirdi.

idman programının akışı:

Seans salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahaya geçerek koordinasyon hareketleri üzerinde çalıştı; bu bölümde bireysel kondisyon ile saha içi hareketliliğinin uyumu öne çıkarıldı.

top kapma, pas ve taktik çalışmalar:

Sahadaki ilk bölümde futbolcular, top kapma oyunu ile mücadele yoğunluğunu artırdı. Antrenmanda daha sonra pas ve kontrol organizasyonlarına ağırlık verilirken, teknik ekip taktiksel yerleşimler ve hızlı pas trafiği üzerinde durdu.

Günün idmanı, uygulamaya dönük bir provayla çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanın odağında fiziksel dayanıklılık, top kazanma yoğunluğu ve taktiksel uyum bulunuyordu; ekip bu çalışmalarla maç günü düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

ÇORUM FK, SAHASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA TEKNİK DİREKTÖR...

ÇORUM FK, SAHASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanda İlbank karşısında galibiyet peşinde
images

Sivasspor talihsiz gole rağmen bir puanla döndü; Bandırmaspor bitiricilik eksikl...
images

Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı, maç 1-1 bitti
images

Dünya plaj futbolu şöleni 7 yıl sonra Alanya’da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi

Uşak'ta gelecek için eğitim yatırımı: Binali Yıldırım anaokulu açılışına katıldı

Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanda İlbank karşısında galibiyet peşinde

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu