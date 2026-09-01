Bandırmaspor’da galibiyet hasreti sürerken Antalyaspor güven tazeledi

bandırmaspor - antalyaspor maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynanan mücadelede Antalyaspor, konuk olduğu Bandırmaspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Deplasmanda alınan bu sonuç Antalyaspor için moral kaynağı olurken, Bandırmaspor cephesinde erken gol ve maçın akışını değiştiren kırmızı kart tartışmaları ön plana çıktı.

Bülent Korkmaz’ın değerlendirmesi:

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede deplasmanda alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. Korkmaz, 'Öncelikle gol yemeden maçı bitirmek ve 3 puanı almak önemliydi. Deplasmanda iyi bir takıma, ne oynadığını bilen bir takıma karşı kazandık. Özellikle bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte aldığımız galibiyet bize çok iyi geldi' ifadelerini kullandı.

Korkmaz, oyuncularının sahadaki çabasını överek, takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirtti. 'Oyuncularımın sahada gösterdiği mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. Böyle devam ettiğimiz sürece, eksiklerimizi de biraz daha geliştirdiğimiz zaman bu galibiyetin verdiği güvenle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum' sözleriyle takımına güven mesajı verdi.

Ertuğrul Arslan’ın değerlendirmesi:

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise maçtan yenilgiyle ayrılmalarında ilk dakikalarda yedikleri golün belirleyici olduğunu söyledi. Arslan, 'Öncelikle Antalyaspor’u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Hafta içi yoğun bir periyottayız. Maç öncesinde tamamen galibiyet üzerine bir planımız vardı. Bizim 6 puanımız vardı, Antalyaspor’un da 3 puanı vardı. Aradaki farkı açmak istiyorduk. Oyunun başında yediğimiz gol bize yakışmadı' dedi.

Arslan, golden sonra oyunun kontrolünü büyük oranda ellerine aldıklarını ve birçok pozisyon ürettiklerini ifade etti. Kapalı bir defansa karşı oynamanın sabır gerektirdiğini vurgulayan Arslan, genç oyuncuların zaman zaman duygularına kapıldığını ancak ilk yarıdaki oyununun yeterli ve istekli olduğunu belirtti.

Maçta yaşanan kırmızı kart pozisyonunu da değerlendiren Arslan, pozisyonu tekrar izlediğini ve sonucun kırmızı kartla sonuçlandığını söyledi. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu kurtarmaya yönelik hamleler yaptıklarını ancak değerlendiremediklerini ekledi.

Arslan son olarak lig maratonuna dikkat çekti: 'Ligde her maç zor, bunun farkındayız. Ama 38 haftalık periyodun sonunda Bandırmaspor’u hak ettiği yerde bitireceğimize dair hiçbir şüphem yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kalıp rakip karşısında oynamak kolay değil. Şimdi önümüzde 3 gün sonra oynayacağımız Boluspor maçı var. Bu maçın ardından toparlanıp ona hazırlanacağız.'

Her iki teknik direktörün de vurguladığı ortak nokta, sezonun uzun bir süreç olduğu ve alınan her sonucun değerlendirilerek ilerideki maçlara hazırlık yapılacağı oldu.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT KORKMAZ